Comenzaron a llegar facturas de gas con descuentos por la Ley de Zona Fría

Luego de que se aprobara la ley de Zona Fría, que establece un descuento de hasta entre 30 y 50% de las facturas de gas a usuarios de buena parte del país, incluidos vecinos de Trenque Lauquen, se esperaba por el inicio de la aplicación efectiva de las reducciones en las facturas, y las mismas comenzaron a verse en recientes boletas repartidas en Trenque Lauquen y otros puntos de la provincia.

Los vecinos que reciben habitualmente a esta altura del mes las facturas son los primeros en apreciar los descuentos iniciales, que, según se había adelantado, no son plenos, es decir que no llegan a cubrir aún los anunciados 30 y 50% de baja. En tanto, quienes reciben las facturas a comienzos de mes recién contemplarían las novedades en los primeros días de septiembre, ya que las facturas de principios de agosto aún no las incluían.

Períodos

La diputada y precandidata a senadora bonaerense por el Frente de Todos Liliana Schwindt habló de los tiempos en la aplicación del beneficio. “Dado que la Ley de Zonas Frías se reglamentó el 2 de agosto, depende del momento en que cada distribuidora de gas hace el corte de medición del consumo para hacer la factura” explicó la legisladora añadiendo que en algunos casos el ingreso al beneficio se dio con sólo apenas 7 días poniendo como ejemplo los casos en que la distribuidora tomó los consumos del 9 de junio al 9 de agosto.

“Entonces, todo lo que hayamos consumido después del 2 de agosto para adelante entra en Zonas Frías. Lo anterior no. Por eso, muchos consumidores probablemente vean en sus facturas que el descuento es más bajo de lo que esperaban, pero porque solo entraron unos pocos días de consumo (a partir del 2 de agosto) en el beneficio de Zonas Frías. En las próximas facturas, sí se verá el beneficio en su plenitud, con un descuento considerable sobre el consumo que tengamos. Importante: La Ley de Zonas Frías que aprobamos en el Congreso en julio, se reglamentó en agosto y es por diez años, y después se renovará. Son mínimo diez inviernos en los que vamos a tener este beneficio”, destacó Schwindt.

Recibos

A nivel local, se conocieron casos de usuarios residenciales y podemos dar el ejemplo de una factura que contempla el período del 17 de junio al 17 de agosto, con un consumo de $ 3.087,24 y un total a pagar de $ 4.480,84, para la que se determinó un descuento de $ 214,93 bajo el ítem que en la factura se lee como “subsidio zona”.

De acuerdo a la explicación de Schwindt, a esta factura se le habrían aplicado sólo 15 días de consumo dentro del descuento, del 2 (cuando habría empezado a regir) al 17 de agosto, mientras que el resto del período (los días anteriores al 2) no lo cubriría la nueva ley.

Impacto gradual

Por otro lado, cabe recordar que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó a principios de agosto que, habiéndose dictado la reglamentación de la Ley N° 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobó los cuadros tarifarios que instrumentan las disposiciones de dicha normativa. Y marcó así proceder con la implementación efectiva con impacto en tarifa tras el dictado, al día siguiente de su reglamentación, de las Resoluciones ENAR-GAS N° 237/21; 238/21; 239/21; 240/21; 241/21; y 242/21, mediante las que esta Autoridad Regulatoria aprobó los cuadros tarifarios correspondientes de Litoral Gas S.A.; Gasnor S.A.; Naturgy BAN S.A.; Camuzzi Gas Pampeana S.A.; Gas Cuyana S.A.; y Gas del Centro S.A.

A su vez se anunció que los impactos en la facturación comenzarían a verse por los usuarios del servicio en función de los cierres de lectura de cada período de consumo, registrándose un impacto progresivo desde finales de este mes, aumentando sucesivamente en los siguientes.

En tanto, Federico Bernal, Interventor del ENARGAS, había aclarado ya que “empezarán a percibirse los beneficios a partir de fines de agosto de forma moderada, para ir creciendo con las facturas de septiembre y octubre”, y que “esto variará de acuerdo a los cierres de lectura de cada prestadora”.