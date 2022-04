Comedor Corazón Contento, protector de las almas humildes

Entré en relación con Cecilia para trabajar en conjunto con «Los Duendes de Pincén» para recaudar fondos para el comedor, y ya que estaba no me pude aguantar y le pedí una nota que Cecilia muy amablemente aceptó.

Comenzó diciéndome que «Estudié en el Colegio de Hermanas, en ese lugar hice la secundaria, y cuando estaba estudiando educación Primaria se me dio de poner el comedor, y también de dar apoyo escolar a los chicos, pusimos la copa de leche y comenzamos el 2 de diciembre del año 2018. Se comenzó con 20 nenes, en enero ya eran 60 y para febrero 85, trabajábamos con la lectura aparte de darles la copa de leche.

Cuando empezamos hicimos una nota para comunicarle a la comunidad que habíamos incorporado lo de la copa de leche, en ese tiempo se llamaba “Panza llena Corazón Contento” después lo cambiamos a «Merendero Comedor Corazón Contento», el merendero comenzó en diciembre y recién en Abril se transforma en comedor, antes de esto era merienda solamente que se daba los sábados y domingos en el horario de 4 a 6 de la tarde, nos costeábamos con la ropa que nos alcanzaba la gente

Haciendo camino…

Después se armó un roperito, en el año 2019 en abril se comienzan a dar los primeros almuerzos, recibimos la donación de forma anónima y me dije con esto vamos hacer un almuerzo y merienda, era una bolsa de papas, fue una experiencia muy linda porque nos sentábamos todos y compartíamos la mesa, cuando comenzamos a funcionar estábamos en la calle Pacheco 260, nos conocían por el merendero Pacheco, estuvimos hasta agosto del 2019 y después fuimos al Barrio Parque, a raíz de que un nene me dijo que hacía 4 días que no tenían gas, decidí dar de comer sábados y domingos con merienda y almuerzo.

¡Tenemos equipo!

Nosotros somos un grupo de 20 a 25 chicas que nos turnamos para trabajar, cuando vino el tema de la Pandemia y no podíamos atender a los nenes decidimos hacer el modo vianda, de la pandemia a ahora duplicamos la asistencia y pasamos a atender a las personas 4 veces por semana, hemos hecho campañas de productos de higiene y repartido alcohol en gel, cuando la gente estaba complicada y no podían salir a trabajar los asistíamos bastante, siempre recaudamos fondos con la ayuda de la gente.

Días de ferias…

Ahora a la fecha tenemos una feria solidaria que la gente colabora con la ropa, lo recaudado lo invertimos en la comida para el merendero, ampliamos la asistencia para la gente mayor que no puede trabajar, y alguna familia numerosa que está complicada económicamente. La ropa que tenemos es toda donada por la gente no compramos nada y también tenemos un roperito solidario para la gente que no puede comprar.

Hemos tenido reuniones con la municipalidad pero nunca recibimos colaboración de su parte, hace un tiempo pasamos a ser una asociación Civil nos atrasó un poco la Pandemia, recién en estos días tenemos cuenta bancaria y vamos a recorrer en busca de empresas que quieran colaborar porque tenemos algunos proyectos a futuro, darle contención a los chicos y acompañamiento en otras áreas, agradecemos a toda la gente que nos ayuda y profesionales que siempre suman y vamos a estar haciendo territorio en poco tiempo, tenemos la campaña de los socios y ya están colaborando.

Tiempo de estudios

La saqué del tema del Merendero y me dijo que había estudiado en el instituto 40 y no había terminado pero todavía queda tiempo para estudiar, mi idea me dice es terminar para educación primaria y luego me gustaría seguir abogacía, hicimos una capacitación con María de los Ángeles Galeano que estuvo a cargo de la comisaria de la mujer y la aplicamos con la gente, nos gusta perfeccionarnos, nos enseñó lo de la ley Micaela y violencia de género, eso lo podemos aplicar a nuestra gente, he visto muchas cosas recorriendo territorio y me incentiva para conocer un poco más, como estuvimos en varios lugares asistimos a varias zonas de la ciudad.

Le pregunté qué pensaba de la Municipalidad que cobra el impuesto de las entradas al teatro cuando queremos hacer un espectáculo a beneficio, me dice que han estado hablando y tienen algunas diferencias y ellas las entienden, no confrontamos con nadie, sabemos que hay diferencias y algunas personas hacen oídos sordos al tema de beneficencia, lo único que nos han dado ha sido corte de calle para algún evento que hicimos, nosotros no insistimos, podemos buscar otra salida.

Por último, me dijo que están funcionando en Antonio Díaz 273 el teléfono para colaborar es el 2392 54 6795 y me dejo un saludo para toda la gente, gracias Cecilia.

PD: El 8 de Mayo Duendes de Pincén realiza un show musical en el Sector Sauces del Parque Municipal a beneficio del Corazón Contento, a las 17 Hs con un vale de colaboración.