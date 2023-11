El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, a cargo de la Dra. Jorgelina Bidart, realizará la Colecta Anual de Sangre hoy (viernes) de 8 a 13 en el sector donde funciona el Servicio de Oncología, en la esquina de Belgrano y Almafuerte.

Los vecinos interesados en donar sangre deben sacar un turno previo de 8 a 12 comunicándose por WhatsApp al teléfono (2392) 61-2098.

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; tener un buen estado de salud –ante cualquier duda o si la persona ha tenido alguna enfermedad es importante

consultar-; no hacer uso de drogas; no haber tenido ninguna intervención quirúrgica ni transfusiones en el último año; en el caso de la mujer no haber cursado un embarazo en el último año; y no haber tenido relaciones sexuales sin protección con parejas ocasionales o con personas con riesgo para HIV/SIDA.

Se puede tomar café, mate o té azucarados (sin leche) y comer frutas. Los vecinos que estén dispuestos a donar sangre deben presentarse con el Documento de Identidad.

Además las personas de entre 18 y 40 años que se acerquen a donar sangre también pueden inscribirse como donante de médula ósea.