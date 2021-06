Colecta Anual de Cáritas con alternativas virtuales

Desde el pasado domingo y durante todo el mes de junio se llevará a cabo de manera virtual la Colecta Anual de Cáritas. Es el segundo año en que a raíz de la pandemia la iniciativa solidaria se realiza de manera virtual. Y en diálogo con La Opinión Alejandro Palomeque, integrante de Cáritas Trenque Lauquen, señaló que aún no hay detalles de lo recaudado hasta el momento recordando que la iniciativa solidaria continuará hasta el último día de este mes.

Por otra parte el entrevistado se refirió a la situación actual, a la que calificó como muy difícil ya que se advierte un incremento en la demanda de ayuda. Y adelantó que posiblemente la colecta de este año sea más pobre que en otras oportunidades ya que consideró que mucha gente se “desensibilizó” con respecto a las necesidades que existen.

Palomeque señaló que la colecta continúa hasta fin de este mes de manera virtual, al tiempo que contó que además “hay changuitos en los supermercados donde se pueden hacer donaciones, también alcancías en algunos comercios de la ciudad. Y para quien quiera acercarse a la sede de Cáritas a donar se le pide que se comunique al teléfono 2392 501000”.

Difusión

Por otra parte el entrevistado remarcó que “la idea es continuar con la difusión de la campaña que se realizará durante todo el mes de junio de manera virtual para lo cual también se pueden hacer transferencias de manera bancaria o a través de Mercado Pago, o se pueden contactar a través de Facebook, Instagram o bien de manera telefónica”.

Actualidad

Respecto a la situación actual el entrevistado sostuvo que “la verdad que no es nada fácil sobre todo porque empieza el invierno y el frío. Y lo que más se ve es la falta de trabajo”. Y agregó: “Hay gente que demanda ayuda y por ahí uno no se la puede brindar y también hay gente que recibe ayuda de un montón de lados y viene a pedir a Cáritas, y ahora nosotros libremente no podemos brindar la mercadería como se hacía antes. Pero lo que sí se nota es que hay mucha necesidad y por ende un aumento de la demanda de alimentos y sobre todo la gente lo que pide es trabajo”.

Asimismo indicó: “Otra cosa que vemos mucho es que la gente necesita hablar, desahogarse, contar lo que están pasando. Se vive un ambiente como raro por decirlo de alguna manera como creo que nos pasa a todos”.

Por otra parte el integrante de Cáritas recordó que “es el segundo año en que la colecta se realiza de manera virtual”. “El año pasado como al momento de la colecta estábamos en Fase 1 nosotros teníamos un temor sobre cómo iba a ser la colecta y sobre todo con los resultados, pero la verdad que fue muy buena. Y este año también tenemos mucho temor pero no porque se haga de manera virtual sino que creemos que la gente está mucho más cansada, hay mucha gente que se ha desensibilizado con las necesidades. Sabíamos que esto podía pasar pero creemos que ésta puede llegar a ser una colecta pobre a pesar de que los únicos ingresos con los que contamos nosotros provienen de la colecta”, remarcó.