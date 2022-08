Clasificados a la final en el área de Cultura

Se desarrolló en Tres Lomas la competencia regional del área Cultura de los Juegos Bonaerenses 2022. Y los primeros puestos pasaron a la competencia provincial que se disputará en la ciudad de Mar del Plata del 1° al 6 de octubre.

Los clasificados locales son Conrado Grau (Cocina plato principal, categoría Sub 18), Carmen Moradas (Postre-Adultos Mayores), Florencia Larrigandier (Solista Vocal Sub 18), Malena Troya y Ciro Lagos (Danza Folclore Sub 15), Angélica Garbalena y Abel Barella (Danza folclore Adultos Mayores) y Nora Puig y Miguel Hazeloff (Danza Tango Adultos Mayores).

Otros resultados fueron:en Dibujo Sub 15, Victoria Gurman, 2º puesto; en Dibujo Sub 18, Mirko Vincent, 2º puesto; en Dibujo adultos mayores, Eva Flores, 3º puesto; en Pintura Sub 15, Jazmín Alcaide Fosatti, 2° puesto; en Pintura Sub 18, Bianca Pandolfi, 2º puesto; en Pintura Universitario, Cristina Marcovecchio, 3º puesto; en Cocina plato principal Adultos mayores, Delia Prieto, 3º puesto; en Cuento Sub 18, Tatiana Ocampo, 3° puesto; en Cuento Adultos mayores, Virginia Rubio, 3° puesto; y en Narración PCD, Nazarena Clemente, 3° puesto.