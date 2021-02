Clari sigue internada

El estado de salud de Clari, la bebé de 6 meses que el pasado fin de semana debió ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, y a raíz de lo cual la familia de la pequeña inició una campaña solidaria para ayudar a los padres durante su estadía en Buenos Aires, es delicado. Así lo informó Anahí Lambert, tía de la bebé quien además detalló que la pequeña continúa internada en el área de Terapia Intensiva.

Además agradeció a la comunidad de Trenque Lauquen por el apoyo y pidió oraciones para la niña y toda la familia que está pasando por un momento sumamente complicado.

Según expresó la tía de la pequeña Clari, el estado de la bebé no es el mejor: “Desde hace 2 días Clari esta más despierta, no ha convulsionado, anoche mi hermana pudo amamantarla. Si no, era por sondas”, comentó. Y agregó que “le están pasando aspirinetas para licuar la sangre… y viendo el por qué del ACV que aún no se sabe”.

También detalló que la beba “sigue en Terapia Intensiva. Una doctora le dijo que está delicada”. “Pero nosotros las familias de ambas partes como los amigos y allegados creemos en un Dios poderoso de milagros y que Clari no está en ese cuadro como dijo la doctora, delicada” expresó esperanzada la tía de la bebé que hace una semana fue derivada al Garrahan.