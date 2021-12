Cierre de año para el básquet local y el Pre Federal

Va llegando el año a su fin y en el gimnasio del Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen hubo variada actividad para categorías menores y formativas durante el fin de semana. Por la mañana del sábado se realizó un encuentro de Escuelita, Pre Mini y Mini Básquet entre el anfitrión y el Club Deportivo Casares, con la presencia de una gran cantidad de chicos. Por la tarde, encuentros de categorías menores, en U13 se enfrentaron Argentino ante el Deportivo Casares, ganando el local por 56 a 18; también se enfrentaron en U15 y allí el “Decano” se impuso por 82 a 30. También Argentino enfrentó en U15 al Club Atlético Rivadavia, allí el triunfo del local fue por 90 a 50.

Así entonces se va despidiendo la actividad desarrollada por los equipos enrolados en la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen en este atípico año 2021 y ya pensando en cómo planificar lo que vendrá en 2022.

Final Four

También llegó a su fin el Torneo Pre Federal con los partidos finales del Final Four. El cuadrangular final definió el certamen organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires y en el que participaron dos equipos representando a la ABTL, el FBC Argentino de Trenque Lauquen y el Club Atlético Villegas.

En el reducido final, que se desarrolló en Junín, en cancha de Los Indios, resultó vencedor el club Racing de Olavarría, que ganó sus tres partidos, relegando a Independiente de Tandil, que ganó dos. Un solo triunfo para Náutico San Pedro y no obtuvo victorias el local, Los Indios. Así el conjunto olavarriense se clasificó campeón del Torneo y logró, además, el ascenso al Federal del año 2022 en la tercera categoría del básquetbol nacional.

La primera fecha: Los Indios 76 vs. 84 Náutico; Racing 68 vs. 63 Independiente. Segunda fecha: Independiente 82 vs. 66 Náutico; Los Indios 89 vs. 90 Racing. Tercera fecha: Los Indios 68 vs. 72

Independiente y Racing 84 vs. 72 Náutico.