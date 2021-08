Ciclismo de montaña y pista por la región

Para el ciclismo regional han sido muy buenos los últimos días y hoy repasamos lo ocurrido con los ciclistas locales en pruebas de pista y MTB. Ya que en General Alvear se llevó a cabo el Gran Premio 152° de dicha localidad y allí la presencia de la joven Martina Navarro, escalando al cuarto puesto de su categoría, y en MTB, en Santa Rosa, se llevó a cabo una interesante competencia en pareja, con una amplia participación de ciclistas locales, entre ellos la dupla destacada conformada por Andrés “Lechu” Darricau y Jonatan Agrazar.

Además, desde el Club Ciclista de Trenque Lauquen han confirmado que vuelven las competencias a su pista, pensadas para el 18 de septiembre.

En pista

En el velódromo donde se llevó a cabo el Gran Premio 152° de General Alevar, en Mayores: 1° Matías Garaci (Tapalqué); 2° Mario Gómez (Lobería) y 3° Hernán Arias (Tapalqué).

En Menores: 1° Sergio Majolo (Tandil); 2° Lucas Martín (Olavarría) y 3° José Cabrera (Tapalqué). En Damas: 1° Tania Ponce De León (Tapalqué); 2° María Fadiga; 3° Paola Burgoy (Saladillo) y 4° Martina Navarro (Trenque Lauquen).

En Master D: 1° Mario Abaca (Monte); 2° Lucio Romero (Lobería) y 3° Ruiz (Saladillo). Master C: 1° Miguel Díaz (G. Alvear); 2° Adrián Pozoli (Berazategui) y 3° Carlos Piazza (Azul). Máster B: 1° Jorge Sosa (Lobería); 2° Federico Gómez (Tapalqué) y 3° Mariano Herripa (Olavarría). Y en Elite: 1° Federico Vivas (Saladillo); 2° Diego Martín (Olavarría) y 3° Agustín Ferro (Olavarría).

Por la tierra

Mientras que en Santa Rosa se llevó a cabo “La Revancha”, prueba de MTB con modalidad en parejas (los corredores debían arribar juntos a meta), en una jornada muy ventosa, por caminos rurales y una entretenida competencia que tuvo a la dupla Darricau-Agrazar, como uno de los protagonistas.

Dijo Darricau a La Opinión: “¡Me encantó, pero lo que sopló el viento!”. En tanto que Agrazar remarcó: “Nunca vi algo igual”.

A su vez, amplió “Lechu” a este medio: “Ni bien largamos, al kilómetros y medio, a Joni (Agrazar) se le barrió la bici y se cayó” contó el ciclista tras haber largado en una categoría que contó con 66 parejas.

“Era la primera vez que yo corría una carrera así, en pareja. Él me había dicho que si pasaba algo yo tenía que seguir en la punta, es decir, que siempre uno tenía que quedarse en la punta del pelotón un rato. Pero cuando se cae Joni íbamos delante de unos 150 ciclistas y yo pensé que lo habían pisado los 120 que venían atrás, que no se levantaba más, si era una nube de tierra que no se veía nada. Así que esperé un ratito y él se levantó rápido, pero pasó por el otro lado del pelotón y no lo vi pasar” fue narrando el competidor sobre un momento crítico de la carrera, entre el viento y la tierra, añadiendo: “Él no me vio tampoco y cuando ya iban unos 10 kilómetros se dio cuenta de que estaba en la punta y yo no estaba, así que me esperó, y ahí una vez juntos empezamos a tirar, remontamos y llegamos terceros, a 30 segundos, de la segunda pareja”.

La competencia consistió en 50 kilómetros y estuvo divida en categorías por la suma de las edades de ambos competidores. En varones, hasta 69 años: 1° Damián Romero-Jorge González, de General Acha (1h42’09); 2° Mauro Rovira-Gonzalo Rovira, de Santa Rosa (1h45’53) y 3° Jorge Torres-José Torres, de General Acha (1h47’05). De 70 a 99 años: 1° Cristian Ring-Waldo Medina, de Santa Rosa (1h46’32); Gustavo López-Lucas Di Liscia, de General Acha (1h47’51) y 3° Andrés Darricau-Jonatan Agrazar, de Trenque Lauquen (1h48’02).

De 100 a 119 años: 1° Juan Zigler-Marcos Cabrera, de General Pico (1h54’02); 2° Claudio Alou-José Díaz, de Santa Rosa (1h55’57) y 3° Carlos Campelo-Sergio Churruca, de Trenque Lauquen (1h56’11). Además fue 4° Fabián Luna-Gonzalo Vilchez, de Trenque Lauquen (2h10’41). Y en Más de 120 años: 1° Guillermo Faccipieri-Víctor Breser, de Santa Rosa (1h53’44).

También hubo presencia de damas y categoría cicloturistas, esta última, realizando menos distancia. En damas, más de 80 años: 1°María Sánchez-Dolores Sánchez, de Pellegrini (2h35’50); 2° Silvana Modon-Erica Arroyat, de General Acha (2h38’50) y 3° Paula Chiuffo-Graciela Suárez, de Trenque Lauquen (2h53’58) y en cicloturistas: 1° Clarisa Torra-Julieta Tieri, de Santa Rosa (1h25’48); 2°Mercedes Massa-Yesica Ahaco, de Santa Rosa (1h28’21) y 3° María Burges-Adriana Larroudé, de Trenque Lauquen (1h39’00).