Choque entre dos motos en el centro de la ciudad

Dos motos chocaron en pleno centro de la ciudad este viernes en horas de la madrugada.

El episodio tuvo lugar en la interección de las calles Villegas y Oro, y dejó como saldo tres jóvenes hospitalizados.

Según se informó desde Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, siendo las 03.15 se recibe un llamado a la Guardia del Cuartel Central de parte de Protección Ciudadana dando a conocer sobre un accidente en la mencionada esquina. De inmediato se da aviso a todo el personal mediante alarma general y al lugar acude una unidad de rápida intervención a cargo del Sub Oficial Sub Ayudante Facundo Fortunoff.

De acuerdo a lo informado, al arribo de la primera dotación se observan dos motocicletas en la intersección antes mencionada y en el lugar se encontraba personal policial, Tránsito municipal y una ambulancia del SAME. Se procede a realizar tareas de inmovilización de las víctimas para el posterior traslado al nosocomio local. Mientras que la dotación bomberil regresa a base siendo las 03.45.

Involucrados

La información difundida marca por otro lado que las motocicletas involucradas son una 110cc y una 150cc mientras que dos mujeres y un hombre fueron los trasladados al hospital tras el accidente.