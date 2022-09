Changazzo, entre ser suplente en la delegación nacional y dudar de su presencia

Andrea Changazzo recibió ayer la grata noticia de ser la primera suplente femenina de la delegación nacional para el próximo Campeonato Mundial de Trail y Montaña que se realizará en Tailandia.

La atleta local viene de ser parte del Campeonato Sudamericano de Trial Running que se realizó en San Juan en la distancia de 35 kilómetros. Una prueba muy exigente, ante atletas acostumbrados a los altos desniveles y con una Changazzo entrenando siempre en la llanura pampeana.

En la noche del miércoles la Comisión Técnica de Trail, Montaña y Ultradistancia de la Confederación Argentina de Atletismo dio a conocer la nómina con los nombres que representarán al país en el Campeonato Mundial de Trail y Montaña a disputarse del 3 al 6 de noviembre en Chiang Mai, a 700km de la capital de Tailandia, Bangkok, donde sobresale la presencia de siete atletas de la provincia de Buenos Aires, se informó desde FAPBA – FMA, siendo Andrea Changazzo primera suplente en damas.

El certamen contará con diversas modalidades: U20, Kilómetro Vertical, Classic, Long Distance y Ultratrail.

En duda

En la Classic darán el presente los dos recientes subcampeones sudamericanos en la distancia, Nahuel Luengo y Fernanda Martínez. El balcarceño ya sabe lo que es participar en un Mundial, estuvo en Andorra en 2018, en esta temporada también obtuvo la medalla de bronce en el Nacional disputado en la ciudad cordobesa de Yacanto. Mientras que Martínez hará su debut mundialista, tras haber participado del proceso previo al disputado en Italia en 2017, coronando así su gran año en esta disciplina, donde fue campeona provincial en esta modalidad.

Otros experimentados que estarán en la línea de partida serán la bahiense María de los Ángeles Pereyra y el tandilense Diego Simón, ambos en la modalidad Long Distance.

En esta distancia también figura convocada como primera suplente la trenquelauquense Andrea Changazzo, que en el pasado Sudamericano ocupara la séptima posición en los 35 kilómetros.

¿Qué le dijo Changazzo a La Opinión sobre esta posible convocatoria al Mundial? La atleta puso en duda su participación. Su primera respuesta fue un rotundo “no, no”, y agregó: “Sabés lo que me falta para estar ahí, acá la loma más alta que tenemos tiene 150 metros”.

Changazzo, como el resto de loa atletas de la ciudad que han ido a competir en pruebas de montaña, saben que están en desventaja ante el resto de los competidores habituados a vivir y convivir entre montañas.

No caben dudas de que Andrea Changazzo tiene el nivel, la experiencia y las condiciones para este tipo de carreras, su currículum de triunfos en corta y larga distancia es importante. Le explicó a este medio: “Yo le pongo todo en los entrenamientos y me como todas las lomas, pero no tengo chances de estar con ellas”, en referencia a sus “rivales” de turno. “Ya conviví con ellas en el Sudamericano y ellas amanecen entre las montañas siempre”, remarca.

Es por ello que Changazzo pone en duda su participación en caso de ser nombrada titular. De todas formas, la puerta no está totalmente cerrada para la joven corredora, que remarcó: “Si se trata de poner garra ahí estaré, capaz que las puedo llegar a alcanzar”.

Los atletas

El resto del equipo lo componen, en la modalidad U20: Diego Rebolledo, Tomás Lifona, Thomas Castañeda, Maia Coletto, Ludmila Salguero y Camila De la Colina. En el Kilómetro Vertical: Matías Espejo, Kevin Dure, Hugo Contreras, Juan Manuel Sánchez Quiroga, Florencia Milanesi, Nadia Bernardis, María Belén Sánchez Ruíz y Ailin Funes. En la modalidad Classic: Brian Burgos, Javier Carriqueo, Ezequiel López, Nicolás Bera, Rosa Godoy, Chiara Mainetti, Silvia González Victorica, Gisela Tobares. En Long Distance: Hugo Rodríguez, Joaquín Narvaez, Ezequiel Pauluzak, Juan Esteban Las Penas, Nicolás Cambareri, Carlos Becerra, Roxana Flores, Paula Galíndez, Milagros Parera, Verónica Filippa, María Chrestia y Verónica Galván. Y en la Ultra Trail: Luciano Pilatti, Víctor Cruz, Jesús Agüero, Facundo Nuñer, Santos Rueda, Juan Manzano, Verónica Ramírez, Anabel Oviedo Zelarrayan, Adriana Vargas, Mayra Nardones, Tania Díaz Slater, María Silvina Pérez y Belén Barrera.