César Velázquez, una empresa familiar que busca expandirse con nuevos productos

“Emprender”, “pasión”, “trabajo”, “esfuerzo”, “empezar desde abajo”, son palabras que a lo largo de la charla irá repitiendo César Velázquez para hablar de su empresa que empezó allá lejos en el tiempo, que está más vigente que nunca y que no para de mirar el futuro con nuevos productos e innovaciones.

La parábola de Velázquez bien podría ser subrayada y mencionada entre los emprendedores locales que apuestan con pasión y esfuerzo y obtienen lo que buscan. La empresa trabaja con semillas y cereales, realiza distintos tratamientos y a lo largo de los años fue ampliando el radar, y ahora hasta proyecta una marca propia de alimentos para animales.

¿De dónde saca ganas este hombre de 62 años en un país tan convulsionado y una economía que gira como una ruleta? “No me gusta hablar de política, sólo te digo que con pasión y ganas todo se puede” responde del otro lado del teléfono.

Velázquez es la cara visible de la empresa César R. Velázquez e Hijos. Empezó hace 20 años, y si bien su abuelo había estado relacionado con los cereales no venía de la tradición familiar. No tenía nada, recuerda, ni camioneta. “Me hacía llevar al campo y me quedaba allá toda la semana, sólo venía los fines de semana a mi casa” cuenta.

Actualización tecnológica

“Siempre estuve enfocado al procesamiento de semilla, iba a las establecimientos, no había nada. El trabajo era muy distinto, se ponía en bolsas de 60 kilos, no había tecnología, mecanización ni nada, en contados lugares había energía eléctrica” recuerda hoy y señala que el gran desafío siempre es la actualización tecnológica.

“Siempre hicimos la clasificación de la semilla para la siembra, se procesa y se aplican los productos que el cliente quiere; hacemos todos los tratamientos para la siembra”, y sobre ello surgen distintos servicios siempre vinculado a las semillas.

También hacen procesamiento de semillas para exportación y de la producción orgánica. “Nosotros procesamos el cereal para que ellos puedan hacer harina o aceite, hay mucha gente que se vuelca a esta modalidad de la producción en el último tiempo” explica el entrevistado.

Otro segmento de la empresa abastece de alimentos para la cría de cerdos y producción de huevo. También “comercializamos cereales para consumo animal porque incursionamos en alimentos para animales. Somos distribuidores del grupo Pilar para parte de la provincia y también La Pampa. También le agregamos alimentos para aves y estamos pensando en hacer una marca propia (mezcla de cereales y oleaginosas)”, reveló.

El alimento para mascotas “hoy es un mercado interesante y es una parte importante de la empresa”.

César R. Velázquez funciona en el Sector Industrial Planificado y también tiene un local de comercialización en Pellegrini y Llambías.

Presente y futuro

En 20 años pasó de no tener ni una camioneta para ir al campo a clasificar semillas para el mercado europeo y asiático, e innovar en producción y nuevas marcas. “Estamos muy contentos con el desarrollo de la empresa y disfruto teniendo a mi hijo integrando la firma, no es fácil, porque equiparse lleva muchos años, tenés que ir avanzando en tecnología, las máquinas adecuadas no son fáciles de adquirir, pero todo se puede, hay que meterle pasión y perseverancia” destaca.

“Yo arranqué de abajo, no tenía camioneta, me quedaba en el campo y volvía los fines de semana a mi casa. Me gusta estar en actividad, son desafíos que me gustan, hay muchas ideas que me gustan, estamos con el tema del alimento para aves y también hay otras ideas sobre envasar granos para consumo, pero estamos trabajando” comenta.

-¿Cómo hace para mirar con optimismo y entusiasmo el futuro en un país en el que parece que las cosas siempre cuestan mucho?

-No me gusta hablar de la política. Hay que tener ganas, este es un hermoso país y se pueden hacer muchas cosas, hay que ponerle pasión y esfuerzo.