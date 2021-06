César, una trayectoria que nos vincula

MA: ¿Cuál fue tu primer contacto con la música?

CD: “Mi primer encuentro fue a los 4 años en mi jardín. Yo iba a la mañana y mi abuela era portera a la tarde y cuando yo terminaba, me quedaba a esperarla. Un día encontré un órgano de pedal a fuelle y me llamó muchísimo la atención. Fue una experiencia que desde temprana edad me enfocó directamente en la música. Ahí entendí para siempre que la música era un juego donde podíamos sentirnos como ese niño de 4 años que, con su inocencia, disfrutaba y jugaba”.

César cursó sus estudios primarios en el Colegio Politécnico donde contó que “la enseñanza era muy estricta para mí, fue un poco difícil”. El secundario lo cursó en la Escuela de Comercio, aunque creía que lo mejor para él era un colegio con una visión más humanista y no tan exacta como era esa educación. “A veces lo pasaba un poco mal. Me sentaba solo, pero la fui sobrellevando de la mejor manera posible”.

Principio de todo

MA: ¿Cómo fueron tus comienzos?

CD: En la escuela primaria ya realizó sus primeras presentaciones sobre las tablas contándome que tiene “una foto que me alcanzó un compañero donde estamos los dos cantando en el teatro del Colegio Politécnico cantando “Rosa, Rosa” de Sandro con los pantalones cortos. Ese es mi primer registro artístico” recordó entre risas. “El otro recuerdo que tengo es en la presentación de los alumnos de guitarra de la Sra. Ripamonti. Empecé a tomar clases y todos los fines de año se organizaba una presentación de alumnos. De hecho, conservó algunas fotos y el programa del concierto de ese día. Dejé de estudiar, pero nunca me aparté del instrumento. Iba a ensayos de mis amigos y a los 12 años le pedí a mi papá que me compre una guitarra”.

La charla continua sobre la adolescencia, un periodo transitado por la música, como toda su vida.

MA: ¿Como empezaste con el rock?

CD: “Durante el comienzo de la adolescencia necesitaba canalizar mi ansiedad en algo y eso fue la guitarra. No seguía estudiando con ninguna técnica, pero me la pasaba tocando”. “En esos años “Correo Radial” y el programa de Pepe Collado me hizo conocer un montón de música. Ahí escuche por primera vez a Jimmy Hendrix y me voló la cabeza. Ahí comenzó todo”.

“Igoagrio…”, la primera banda

“Igoagrio y Las Crestas del Extrangulano” fue la primera banda integrada por Dominici debutando en el Club Argentino en 1978. La agrupación la completaban Guillermo Robles, Sergio Sáenz, Néstor Polenta, Adrián Robles, Ricardo Robles y Gustavo Collado. Contó que luego de presentarse en Argentino “hicimos un concierto en 1979 en el Teatro y ahí decidimos tomarnos en serio este grupo. Nos pusimos todos a trabajar y juntar plata para comprar equipos. Los compramos y con ellos hacíamos sonido a nosotros, a bandas de Trenque y la zona, festivales y todo lo que nos llamaran. Seguimos con el grupo un tiempo más hasta que Sergio se fue a vivir a otra ciudad y nos tomamos un verano sabático. Hice un viaje y recorriendo me encontré con un libro llamado “Punk: la muerte joven”, lo compré y lo leí. Me dejó volando y se vino todo el futuro. Lo compartí con mis compañeros que quedaban y entendimos muchas cosas”. Hicieron un viaje al sur en 1982 donde se reencontrarían nuevamente para esa gira. Tiempo después conocieron a la banda “Sumo” quien visitó Trenque Lauquen en 1983, gestionado por ellos gracias a su amistad.

MA: Cómo llegó “SOBRECARGA”, y el éxito…

CD: «Esa gira al sur fue la piedra fundamental de “La Sobrecarga”. Después de este viaje quedamos como cuarteto con Guillermo, Néstor, Gustavo y yo tocando en varias ciudades que nos invitaban. A la vuelta empezamos a juntarnos en la Quinta de Dominici siendo el laboratorio de Sobrecarga, tocando todo el tiempo, momentos de mucha creación y felicidad”.

MA: ¿Por qué “Sobrecarga” no llegó a trascender como otras bandas de ese momento?

CD: “Fueron muchas cosas. Era un momento muy particular de la historia, recién volvía la democracia al país, había mucho fervor, pero también incertidumbre. Éramos un grupo del interior instalado en Buenos Aires y teníamos que pagar el alquiler, la comida, la vida en la ciudad. Cuando no tocábamos, trabajábamos haciendo sonido y fletes. Soda Stereo, otra banda del momento, tenía muy claro el camino hacia donde ir, pero nosotros no éramos muy dóciles para el mercado discográfico y eso no nos jugó a favor. El primer disco le gustó mucho al mercado, pero el segundo no y ahí se nos complicó. Tampoco tuvimos un buen equipo de trabajo y manager que dificultó aún más… pero no me arrepiento de nada de lo que pasó, por algo fue” dijo. También agregó que “después de esa época no ví mas a Gustavo (Cerati). En un principio íbamos muy a la par musicalmente, pero al tiempo despegaron mucho.”.

Pese a toda esta situación, César dice que “lo mas importante es que la gente recuerda lo que hicimos y sigue disfrutando de nuestros temas. Estuve en Córdoba hace un tiempo, toqué unos temas de Sobrecarga y muchos lo reconocieron” concluyó.

MA: Nunca paraste, ¿qué estás creando en la actualidad?

CD: «En estos últimos tiempos, Dominici lidera una nueva banda llamada “Ruckamate” con la cual vienen trabajando intensamente en la producción y creación de música. “Ahora estamos un poco complicados con situaciones personales y por la pandemia que nos impide tocar, pero estamos trabajando mucho” cerró.

Ahora no podemos disfrutar de sus creaciones, pero cuando la situación lo permita, volveremos a escuchar esas canciones que nos reconfortan.

¡Gracias por la música, César!

Por Miguel Andrade

Habitante de las Pampas Chatas