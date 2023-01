Celac: las polémicas, preocupaciones y desafíos que dejó la cumbre

El intercambio protagonizado por los 15 mandatarios presentes tuvo entre sus principales temas la preocupación por la crítica situación que se vive en Perú.El intercambio protagonizado por los 15 mandatarios presentes tuvo entre sus principales temas la preocupación por la crítica situación que se vive en Perú.

La primera sesión plenaria de la séptima Cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar en el hotel Sheraton, ubicado en el barrio porteño de Retiro, contó con todos los condimentos.

El intercambio protagonizado por los 15 mandatarios presentes tuvo entre sus principales temas la preocupación por la crítica situación que se vive en Perú, el reclamo por el exmandatario Pedro Castillo y los cuestionamientos indirectos a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Luis Lacalle Pou (Uruguay) .

El presidente Alberto Fernández se mostró en alerta tras el medio centenar de muertos, saldo de las protestas que se suceden en el país lindante, y propuso trabajar en la recuperación de la institucionalidad y el cese de la violencia callejera e institucional. “Quiero decir, como hombre que ha dedicado su vida a la docencia universitaria, veo con enorme preocupación que tanquetas avancen sobre la Universidad de Lima con los costos que eso significa en términos sociales”, expuso al cierre de la sesión.

Los pedidos por Pedro Castillo

Durante el intercambio, Gustavo Petro (Colombia) dedicó parte de su intervención a cuestionar el encarcelamiento de Castillo: “¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros Gobiernos firmaron en el pasado el tratado?”.

“¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos, por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en este mesa?”, cuestionó al tiempo que consideró que el sistema interamericano debe permitir la existencia de “pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente”.

“Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en 1972. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político”, subrayó, y continuó: “Pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y pluralidad ideológica, lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución”.

En la misma línea, Andrés Manuel López Obrador (México) pidió “no dejar solo al pueblo de Perú”, y calificó de “infamia” la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo tras el autogolpe que protagonizó, y “la forma en la que están reprimiendo al pueblo”. “Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, se abra el diálogo y sea el pueblo el que decida en elecciones limpias y libres”, sostuvo ante la presencia de la canciller, Ana Gervasi Díaz.

“¡No al autoritarismo y la libertad a Castillo! Está injustamente encarcelado”, cerró AMLO a través de un mensaje grabado.

A su parte, el siempre crítico Luis Lacalle Pou (Uruguay) planteó la necesidad de mirar a la CELAC “hacia adentro” y advirtió que el bloque regional no puede tener “el carácter de un club de amigos ideológicos”, en una clara crítica -indirecta- a la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Se habla del respeto a la democracia, a las instituciones y los derechos humanos, pero hay países acá que no respetan la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos”, aseguró el mandatario.

Los cuestionamientos de Uruguay

En materia económica, propuso impulsar una zona de libre comercio “desde México hasta el sur de Sudamérica”. “Insisto, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos porque para que este tipo de foro subsista en el tiempo tiene que generar esperanzas”, enfatizó.

Boric pidió por la liberación de presos en Nicaragua

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, utilizó la instancia de intercambio para exigir la libertad de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, y se manifestó en contra de los bloqueos a las economías de Cuba y Venezuela.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, indicó Boric ante sus pares, miembros del bloque.

Además, continuó: “El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia (en Perú tras el autogolpe de Castillo) es inaceptable”.

“La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela”, sostuvo.

El mensaje de Maduro y la justificación de su ausencia

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro (Venezuela), llamó a defender los integrantes del foto internacional como territorios independientes y soberanos. Además, indicó que los “pueblos” deben “unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo” proveniente de afuera de la región.

“El mayor de los intervencionismos intentar desestabilizar nuestras sociedades; de volver a los golpes de Estado y amenazar a los países con intervenciones militares, como han hecho con Cuba, Venezuela y Nicaragua”, manifestó.

Tras expresar sus ganas de haber participado de forma presencial de la Cumbre, explicó que su ausencia se debió a “razones que escapan” a su “voluntad” y denunció “conspiraciones” y “amenazas”: “Las emboscadas que se calculan me hicieron tomar la decisión, creo más correcta y justa, de no caer en las provocaciones que pretendían marchas este momento tan especial”.

El mensaje de Lula y la felicitación a San Vicente y Granadinas por la presidencia de la CELAC 2023

El recién asumido presidente de Brasil, Lula da Silva, expuso durante el intercambio regional y destacó que se trató del primer evento en el que los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe se reunieron “sin ninguna autoridad extranjera” para discutir los problemas regionales y buscar las propias soluciones a los desafíos compartidos.

Asimismo, el del PT destacó que la CELAC “no se ha quedado callada” ante los desafíos en la seguridad alimentaria, energética y el cambio climático, y aprovechó la instancia para agradecer el apoyo su gestión en el marco de las protestas bolsonaristas en las calles de Brasil.

“Quisiera aprovechar aquí para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han puesto del lado de Brasil y de las instituciones brasileñas, en estos últimos días, en repudio a los actos antidemocráticos ocurridos en Brasilia. Es importante recalcar que somos una región pacífica, que rechaza el extremismo, el terrorismo y la violencia política”, afirmó.

Por último, saludó a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, por la titularidad del bloque regional en 2023 confirmando así los rumores sobre su candidatura. “Le dedico toda la suerte del mundo”, expresó.

La preocupación por el “éxodo masivo” de Venezuela de Mario Abdo Benítez

Durante su intervención, Mario Abdo Benítez (Paraguay) pidió establecer un “diálogo sincero” y planteó que “así como” preocupan los hechos de violencia ocurridos en Perú y en Brasil, también lo inquieta el “éxodo masivo” de Venezuela.

“No podemos mirar a un lado, cuando más de siete millones de venezolanos han abandonado sus hogares pidiendo refugio”, recordó y aclaró que se trata de la segunda crisis de desplazamiento de mayor flujo en el mundo.

Tomaron la palabra también Miguel Díaz Canel (Cuba), Xiomara Castro (Honduras), y Luis Abinader (Dominicana).

Asistieron a la segunda sesión plenaria los primeros ministros Philip Davis (Bahamas), Mía Mottley (Barbados), Mark Philips (Guyana), Ariel Henry (Haití), y Ralph Gonsalves (San Vicente y Granadinas). También los vicepresidentes Stephan Brunner Neibig (Costa Rica) y Félix Ulloa (El Salvador), y los cancilleres Paul Chet Greene (Antigua y Barbuda), Eamon Courtenay (Belice), y Vince Henderson (Dominicana).

Además Juan Carlos Holguín (Ecuador), Joseph Andall (Granada), Mario Búcaro Flores (Guatemala), Kamina Johnson Smith (Jamaica), Marcelo Ebrard (México), Denis Moncada (Nicaragua), Janaina Tewaney (Panamá), Denzil Douglas (San Cristobal y Nieves), Alva Romanus Baptiste (Santa Lucía), Albert Ramdin (Surinam), Amery Browne (Trinidad y Tobago), y Yván Gil Pinto (Venezuela).

Los planes de sociedad con la CELAC de China, los pedidos de la India y el discurso de Cristopher Dodd

El mandatario Xi Jinping participó de la segunda sesión plenaria de la Cumbre y lo como invitado, a través de un video grabado. En su exposición sostuvo que China apoya la integración regional de América Latina y el Caribe (ALC), y otorga “alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones con la CELAC”.

China considera al bloque regional como “un importante socio” para consolidar la unidad entre los países e impulsar la cooperación Sur-Sur.

“Sólo con el fortalecimiento de la unidad y la cooperación, podremos hacer frente común a los desafíos y superar juntos las dificultades coyunturales. Estamos dispuestos a seguir solidarizándonos con los países de la región y avanzando con manos entrelazadas. ¡Adelanto mis votos por el pleno éxito de la VII Cumbre de la CELAC!”, concluyó Jinping.

La jefa de Estado de la India, Draupadi Murmu, destacó la centralidad de profundizar el vínculo con el bloque regional y declaró que “está preparada para colaborar con los países de la CELAC a fin de seguir fortaleciendo y ampliando las relaciones en diversos campos, en beneficio de nuestros pueblos”.

También disertaron el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, el asesor especial del Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para las Américas, Christopher Dodd, y el director General de la FAO, Qu Dongyu. (DIB)