Castrillón dijo que Feito seria el mejor candidato del peronismo local

El 2023 ya es un año de mucha actividad en materia de política dado que se trata de un año donde se celebrarán elecciones nada menos que para los cargos ejecutivos de los estados nacionales, provinciales y municipales. Y si bien aun falta un tiempo considerable para el cierre de alianzas y la ratificación de listas, los distintos espacios ya comienzan a trabajar o por lo menos pensar en el armado de las mismas.

En este contexto Lucas Castrillón, referente de la agrupación La 12 de Abril, habló de la labor que vienen realizando con la mira puesta en las elecciones y destacó que se encuentran trabajando junto a concejales y otros dirigentes del peronismo.

“Un referente”

En primer lugar el actual titular del CDR T. Lauquen del Ministerio de Desarrollo Social de Nación se refirió al trabajo que se viene realizando en el ultimo tiempo e indicó: “Nosotros trabajamos de cara a lo que viene con concejales y gente que se va arrimando. Gente que tiene las mismas ideas o la misma concepción de lo que seria lo mejor en este caso para Trenque Lauquen”.

En este sentido señaló que más allá de su buena relación fuera de la política con el ex intendente Raúl Feito, el ex jefe comunal “es un referente” y tienen “intenciones de que sea una figura trascendental del 2023”.

Además Castrillón sostuvo que “Raúl Feito puede ser el mejor candidato del peronismo en Trenque Lauquen”.

Pero mas allá de su deseo particular, el joven dirigente expresó que dependerá en primer lugar de la voluntad del ex mandatario y de los acuerdos y decisiones conjuntas de todos los integrantes del espacio.

A la hora de referir puntualmente a candidatos, de todas formas Castrillón fue muy cauto ya que consideró que “es prematuro hablar de nombres”.