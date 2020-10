Cartarescu, Kincaid, Harrison, Gornick y Hustvedt, en el Filba, según sus entrevistadoras

Mircea Cartarescu, Jamaica Kincaid, M. John Harrison, Vivian Gornick y Siri Hustvedt protagonizarán la sección “Conversación en primera persona” que se llevará a cabo en la gran edición online del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) y quienes oficiarán como sus entrevistadoras los presentan contando aspectos de sus obras y características de sus universos.

¿Quiénes son los invitados que conforman una de las ediciones más distinguidas del Filba? Escritoras y escritores en distintas lenguas, texturas, con distintos recorridos y zonas de interés, incluso candidatos al Premio Nobel de Literatura, según se rumorea. Lala Toutonian, Valeria Tentoni, Mariana Enriquez, Tamara Tenenbaum y Eugenia Zicavo trazan un perfil para Télam de cada uno de los autores con los que conversarán y marcan características de sus universos, aspectos de sus obras y preocupaciones que los definen.

Mircea Cartarescu

El escritor rumano (Bucarest, 1956) será uno de los primeros en participar del Filba y dialogará el sábado 17 a las 20.30 con la editora y periodista cultural Lala Toutonian, para quien su literatura es “una obra maestra”.

“Desde hace unos años es mi autor favorito de literatura contemporánea, apenas podría sumar dos o tres”, dice la responsable del blog de cadenas Estación Libro.

Según Toutonian, “su obra tiene dos particularidades: es evidente que escribe un poeta, uno muy bueno, eximio; de esta manera su narrativa resulta de una musicalidad, una cadencia única, irrepetible. Y la otra es que a pesar de ser el gran expositor del modernismo rumano, el surrealismo kafkiano me atrevería a decir, empalidece frente al onirismo de Cărtărescu, esa corriente donde se zambulle sin más”.

Para la editora “su obra es extraordinaria: las historias recorren su interior, una intimidad expuesta con dolor, con sutil alegría, con extravagancia por momentos grotesca, siempre entrañable. Su trilogía ‘Cegador’ o la novela ‘Solenoide’ son auténticas obras de culto. No me resulta en absoluto extraño que su nombre resuene en el backstage de los Nobel”.

Vivian Gornick

La escritora y filosofa Tamara Tenenbaum dialogará con Vivian Gornick el sábado 24 de octubre a las 20, casi a cierre del Filba, y asegura que si bien “su obra es completamente diversa y de no ficción”, le interesa la literatura como “como inspiración formal en términos de que siempre que escribe periodismo, ensayo o memorias busca esa sensación de inmersión de la literatura y un trabajo del material y de la forma que exceda por mucho el registro del periodismo”.

“También usa la literatura para tensar, me gusta porque es una crítica literaria de esa estampa que piensa que la literatura sirve para pensar la vida, no porque la literatura tenga que ser ejemplar sino porque nos conecta con una dimensión existencial y una pregunta por nuestra relación con el mundo, con el lenguaje y la humanidad entera. Entonces si bien no escribe ficción tiene libros muy lindos de crítica literaria y sus libros de memoria también están atravesados por la literatura”, explica Tenenbaum sobre la periodista y escritora estadounidense.

Jamaica Kincaid

Es una de las autoras menos conocidas para las y los lectores de Argentina porque su obra tiene muy pocas traducciones distribuidas en el país. Sin embargo, Jamaica Kincaid, nacida en Antigua y Barbuda, radicada en Estados Unidos, es considerada una gran escritora en todo el mundo y también integra el podio al máximo galardón de las letras, con obras destacadas como “Autobiografía de mi madre”.

“Es una escritora brillante, su prosa es muy particular, está muy pulida, su estilo es muy lírico. Trabaja con repeticiones, estribillos, recursos que vienen mucho de la música. Y trabaja a gran profundidad los océanos de sus personajes: logra perfiles muy suculentos. Una sale de una lectura de Jamaica muy conmovida por esa vida que se nos puso adelante”, dice Valeria Tentoni, que la entrevistará el martes 20 a las 20.

“Siempre a su literatura se la “acusa” de autobiográfica y ella siempre lo pone en tensión, discute mucho con la pertinencia de ese tipo de intromisiones respecto a los materiales que se presentan como ficcionales. Es una autora que nos permite repensar eso y más con los libros que se están publicando en Argentina en este momento, Jamaica Kincaid viene muy bien para problematizar lo autobiográfico”, asegura Tentoni.

La escritora argentina destaca que “el sentido del olfato y del tacto en sus libros son un sentido capital. Es muy flagrante su literatura” y sostiene que entre las zonas que trabajan sus textos está su infancia en Antigua y Barbuda, las mujeres “con paisaje de autoconocimiento, exploración de primeras sexualidades, hay abortos, enamoramientos, hay también una mirada para nada complaciente” y otra zona es la jardinería porque “también es jardinera y hay algo muy paciente de su escritura, con reverencia a lo vivo muy poderosa”.

Siri Hustvedt

Escritora, Premio Princesa de Asturias, especialista en neurobiología y con una amplia obra publicada en el país, Hustvedt es una de las estrellas más reconocidas de este festival y será entrevistada (Estados Unidos, 1955) el jueves 22 de octubre a las 20 por Eugenia Zicavo, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la UBA y conductora de programas sobre libros y literatura. “Cuando seguís el recorrido de una autora tanto tiempo, se da la ilusión de haber tenido una suerte de diálogo que se reanuda con cada nuevo libro, que es algo que ella misma problematiza en sus novelas: el vínculo entre escritor-lector, el pacto de lectura”, dice Zicavo, quien empezó a leer a la escritora estadounidense en la década del 90 y la del Filba será su primera entrevista. “Su obra fue cambiando y creciendo mucho, con ciertos temas recurrentes que siempre me interesan, como el lugar de las mujeres, el modo en que organizamos nuestras percepciones en narraciones con principio y fin, la manera en que recordamos. Es una observadora muy aguda y con sentido del humor. Resulta fácil ser su cómplice al leerla”.

M. John Harrison

Escritora, periodista y editora, Mariana Enriquez es una ferviente lectora de M. John Harrison, el autor inglés con el que dialogará en el Filba el miércoles 21 de octubre a las 20 y al que define como “un escritor que siempre trabajó al borde de los géneros”.

“Es un tipo que entendió muy temprano, en los años 60, que el género de ciencia ficción que trabajaba la fantasía, el fantástico, tenía que hablar de su tiempo e ingresar decididamente a lo literario”, explica la autora de “Nuestra parte de noche”.

Para Enriquez, Harrison (Inglaterra, 1945) es uno de los escritores que “más y mejor expresan la sensación de incertidumbre. Leerlo es super inquietante. No importa la trama, es casi un escritor de climas. Al mismo tiempo si quiere hacer una trama, hace una novela de ciencia ficción como “Luz” con una chica que es una nave espacial y un tipo que es un serial killer”.

Además cuenta que “es un escritor de no ficción y tiene un libro no traducido que se llama ‘Climbers’ que viene a ser un libro sobre su experiencia como escalador” porque explica Enriquez que su entrevistado escala montañas de Inglaterra y en un momento dejó la literatura para dedicarse a esa actividad: “Decía que necesitaba tener una experiencia del mundo tangible. Eso es muy interesante porque no tiene una visión de bronce de la literatura, ni exagera su importancia”, destaca.