Carta de una hermana de desaparecido

En ocasión de cumplirse el martes 10 de noviembre un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de su hermano, Sergio Antonio Martínez (“Yoyi”), y de su amigo Ricardo Alberto Frank (“Riki”), ambos nativos de Trenque Lauquen (un día antes, el 9 de noviembre de 1978, fue secuestrado y desaparecido también otro joven trenquelauquense, Francisco Natalio Mirabelli – “Titín”-) Silvia Martínez hizo llegar a La Opinión las siguientes palabras: “Hoy hace 42 años de la desaparición de nuestros queridos hermanos trenquelauquenses (que son parte de los 30.000 detenidos desaparecidos). Me atrevo a decir que ellos sufrieron el horror, la despersonalización, la deshumanización, sufrieron la desidia, no los marcaron a fuego como los nazis, sí marcaron a sus familias, a sufrir de por vida su pérdida.

“Ellos eran chicos preparados, estudiantes, con claros ideales y valores inclaudicables, querían una Argentina solidaria, grande e igualitaria. No desaparecieron a cualquiera, fueron contra quienes tuvieron el valor de pensar, de hacer desde el lugar de la palabra y la ayuda un mundo mejor, y dieron su vida en pos de ello. ¡No habrá jamás perdón, ni comprensión, buscamos Memoria, Verdad y Justicia, para un Nunca Más!

Pido perdón, porque este año haré la publicación más personal. Mi corazón está roto, hace muy poco perdí a mi hermana, Mirta, que al igual que Yoyi, sufrió una larga agonía: 7 operaciones, una amputación y una traqueotomía, durísimo de superar, tengo la suerte que gente como quienes están en el homenaje a Yoyi, Riki y Titín, me han acompañado con sus palabras de apoyo, de amor y cariño, cada día.

Me sabrán comprender y reemplazar, no es posible poder viajar, debido a la pandemia, la cual me hace tan difícil superar mi dolor. Cuando Mirta, mi hermana, me pidió que la dejara irse, me preguntó: “¿Qué querés que le diga a Yoyi?“, a lo cual respondí, “Que me ayude a superarlo”.

Me pregunto: ¿Por qué la gente buena sufre tanto? No tengo respuesta, los chicos buscaban con sus ideales una Argentina igualitaria, con justicia social, sin rencores, ni odios, fueron jóvenes que intentaron, con los valores que tenían, jugarse a ganarle a una sangrienta dictadura, sin nada, sólo con ideas, palabras, sueños, utopías.

Agradezco a todos sus amigos/amigas que siempre a pesar de los años siguen estando, es el amor que ellos sembraron. Al diario La Opinión, a las radios, a la televisión, a la Comisión por los Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultura, a la señora Lidia Frank, y a Mery de Sangla, quienes representan a cada madre que no está, a la familia Tiseira (siempre al pie del cañón), y sobre todo a mi amiga/hermana Lidia, una guerrera, una luchadora, una militante de ley, a quien admiro, respeto y doy gracias, por todo lo que hace; ojalá, Lidia, tengas una larga vida, para seguir defendiendo la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Seguro me olvido agradecer a más personas, pero como pasó con mi libro, estoy llorando… ¡Muchas gracias!”.