Carta a la Navidad

Por: Ana María Ford

♦ Es raro escribirle una carta a quien está por llegar. Y más inusual aún elegir este medio en lugar de usar el celular, el WhatsApp o el humilde mensajito que no puede sacarse de encima el diminutivo por más que contenga un aviso o una noticia gravitante.

Debe ser porque la carta fue siempre dueña de un halo singular que aguantó unos cuantos siglos. Se las puede guardar entre las páginas de un libro, mojarlas con lágrimas de dolor, felicidad o nostalgia, olerlas, acariciarlas, quemarlas…

Navidad es tiempo de emociones removidas que juegan a las escondidas como para autodisculparnos de ciertos pecadillos, o que se deslizan huidizas como inocentes competencias de culipatín.

Pero si lo pensamos en serio, el navideño es un tiempo para nada lineal y mucho menos pasible de ser encerrado entre fechas.

Es que en medio de las celebraciones y encuentros que se puedan armar en este inefable tiempo que nos ha tocado en suerte, pocos pueden escapar de los ratitos que nos llevan a viajar hacia adentro, para nostalgiar o rozar con imaginarias yemas de los dedos el borde rugoso de esa herida que no cierra. Y revivir días dichosos; todo se mezcla. Todo.

Por todo eso y mucho más, elijo la carta membreteada “Señora Navidad”. Quizás ella pueda guardarla en sus alforjas para poder sacarla el año que viene; así la leemos juntos para ver cuánto crecimos. Si es que estuvimos dispuestos a crecer.

¿Sabés Navidad que si no te vivimos con ganas de meterle para adelante y ser mejores, casi no vale la pena nombrarte?

Ya sé que te gustan mucho las comidas ricas, los regalos, las mesas largas, el arbolito, el pesebre, el Jesucito y el Gordo Noel. Qué trabajo va a tener este nórdico señor para calzar el barbijo correctamente como pide el intendente Miguel. El que dice que tiró la toalla en materia de fraternas recomendaciones a quienes no lo usan. Mentira, qué la va a tirar ese gallego cabeza dura…

Todos los días, todos

¿Sabés una cosa, Navidad? Ahora que lo pienso bien, ahora que faltan cinco días para que llegues, si no fuimos preparando tu advenimiento todo el año (¡y qué año, madre mía!) no nos va a alcanzar el tiempo. Por más que nos pongamos a hornear sentimientos y confeccionar listas de gente para saludar por “las fiestas” aunque en estos doce meses pasados las tuvimos muteadas, como dicen ahora entre tantas modernosidades del lenguaje.

Tuvimos tantas oportunidades para ir preparando el momento en que golpees a nuestras puertas…

Te acordás, Navidad, de lo que cantaba Daniel Altamirano, esos inasibles puntos de encuentro con Dios, con el Amor, con la Vida (cada uno le da el nombre que siente y cree). Cimbronazos en la historia personal que podemos ignorar o aprovecharlos y estar cada vez más preparados para saludarte cada año, señora Navidad.

Te confieso que hasta ahora no me había dado cuenta de tantas cosas que, como una rueda que no se detiene, siempre están preparado tu regreso anual.

Claro que hubo que sacarle el buen jugo a esos hitos que enumera Altamirano “… el aroma ue no hallé, la sonrisa que encontré, el niño que no fue …”

No sé si estarás de acuerdo

Navidad, con esto que te digo: Es una picardía que no te escarbemos un poco más para llegar hasta tus caracuses y untar con ellos el pan de los corazones que suelen estar un poco resecos. No solemos hacer carne que la alegría nutre, pero el dolor también.

Cinco días, nada más, faltan… Convengamos que, a lo mejor, no quisimos o no pudimos vivir mejor para el lado de adentro y ni se nos pasó por la cabeza que ibas a llegar. Y que entonces iba a ser la hora de hablar de la amistad, de la paz, del amor. Y desear de veras que aniden en los corazones de los que amamos, de los que nos resultan indiferentes o les tenemos un poco -o bastante- bronca.

Sé que vas a coincidir, señora Navidad (a esta altura, te podría decir Navi, pero ¡es tan lindo tu nombre entero!).

Sé vas a estar de acuerdo que lo que vale es eso. Y que, por supuesto, no le falte lo esencial a nadie para recibirte con alegría y bulla. Sé que esto último está lejos. Y que mientras no se repare ese desequilibrio tremendo, tu paso no será pleno. Y sé que eso te pesa como mochila terrible.

Disculpame el lío…

Sos tan antigua, Navidad que careces de archivos, esa sombra negra que aterroriza a los políticos. No tenés archivo porque vos solita. Sos un archivo de la historia de los pueblos que a veces –tantas- olvidan que la verdadera fuerza se sostiene en los pilares del amor, la paz y su fruto: la justicia.

Sé que vos también tenés deseos, señora Navidad. Que te gustaría que los hombres te recibiéramos incinerando las guerras, las ambiciones obscenas y las desigualdades que laceran los cuerpos y las almas.

Que le diéramos a cada cosa su valor, a lo efímero, como el vuelo de un colibrí, y a lo que perdura y nos acompaña en nuestra acotada eternidad terrenal.

Sé que los pensamientos se me han escapado como potrillos salvajes. Pero a vos te sobra sabiduría para desentrañar esta carta hirsuta.

¿Sabés qué te deseo, Navidad? Que haya tantos corazones dispuestos a recibirte a vos y a tu mensaje, que termines agotada, hecha pelota, de tanto correr para no dejar nido sin que anides en él. Total, te recompones en un santiamén y quedás lista para volver el año que viene.

Por nuestra parte, nos comprometemos a preparar, cotidianamente, tu edición 2021. ¿De acuerdo?

Feliz Navidad, señora Navidad.