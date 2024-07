Caputo: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales los avances en el cambio de régimen monetario tras la compra de más de $ 13 billones de pesos en puts que estaban en poder de los bancos y expresó que “en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos” y que el peso entonces “va a ser la moneda fuerte”.

El titular de Hacienda, que desde esta semana puso en marcha en conjunto con el Banco Central (BCRA) un esquema de “emisión cero”, utilizó sus redes sociales para explicar las medidas en marcha.

“Los pesos emitidos son por compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, como se llama al mercado mayorista oficial). El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”, publicó Caputo en su cuenta de la red social X, la ex Twitter.

Caputo respondía a la consulta de un usuario de la red social que buscaba precisiones respecto al esquema de “emisión cero” anunciado el fin de semana pasado.

Algunos analistas marcaron una contradicción entre los dichos del funcionario y las expresiones del presidente Javier Milei durante la campaña electoral, que al defender su plan de dolarización había dicho que el peso era excremento. Ahora, con la nueva política, el ministro aseguró que buscan que el peso sea la moneda fuerte de la economía en el marco de una competencia de monedas.

El titular de la cartera económica insistió con esa idea este viernes en declaraciones radiales. “Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina. En algún momento van a faltar los pesos en Argentina. No solo es que no se emite más, sino que además por superávit primario estamos contrayendo un billón y medio de pesos por mes. Inevitablemente el mercado de pesos se va a equilibrar y en competencia de monedas el peso va a ser la moneda fuerte”, dijo Caputo a LN+.

El funcionario también aseguró que su “obsesión” es bajar la inflación y que ese es el objetivo final de las medidas del Gobierno. Así lo ratificó cuando le consultaron si le preocupaba la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros.

“Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación. La obsesión nuestra es bajar la inflación. Si bajamos la inflación va a bajar la brecha y vamos a poder tener una salida del cepo mucho más ordenada”, remarcó.

Además, Caputo aseguró que la salida de las restricciones cambiarias está “más cerca” pero “no es el momento ideal”.

“Esa impaciencia de muchos sectores de ‘quiero salir del cepo ya’ es lo que nos puede llevar a un error. Del cepo no se sale rápido, se sale bien. Si hubiéramos querido apurarnos y salir en diciembre y en enero hubiera sido un desastre”, sentenció antes de explicar por qué no puede poner una fecha para el final de esas restricciones.

El ministro de Economía se refirió también al Impuesto País, aseguró que en septiembre pasará del 17,5% al 7,5% y que en diciembre “se termina”. “Esa es la intención, sí. Cuando puse ese impuesto dije que era provisorio, para ir a déficit cero y ganar poder de negociación con las provincias y el Congreso y que lo iba a sacar tan pronto pasara la ley”, señaló. (DIB)