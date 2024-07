Caputo dijo que comprar dólares “es mal negocio” y confirmó que enviaron oro de las reservas al exterior

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó aclarar su mensaje acerca de que “en breve la gente va a tener que vender los dólares para pagar los impuestos”, al asegurar que quiso decir que comprar esa moneda es “un mal negocio” y que quien lo haga pronto se verá obligado a venderla. Además, confirmó que se enviaron al exterior lingotes de oro de las reservas y, al justificar la medida, aseguró que implica “se le puede sacar un retorno”.

La polémica comenzó cuando Caputo le contestó una consulta a un usuario de X que quería aclarar dudas sobre el mecanismo de intervención en el mercado de dólares financieros y su impacto en la emisión de pesos: “¡La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”, dijo el ministro de Economía de Javier Milei.

La intervención generó revuelo y críticas. Entre otras dirigentes, Cristina Kirchner salió al cruce de Caputo: “No era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso un excremento y el dólar, la moneda que le iban a dar a los argentinos…?, dijo la Expresidenta.

Caputo salió a explicar su posición enb una entrevista televisiva: “con el correr del tiempo” va a haber cada vez menos pesos, ya que el Gobierno no emitirá más “por ninguna razón” y se absorberán pesos por superávit, dijo que quiso decir. Enseguida, añadió que hoy no es buen negocio comprar dólares. El razonamiento del Ministro fue el siguiente: “Una vez más, en competencia de monedas, la moneda fuerte será el peso. Los que hoy están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión, los estoy previniendo que no va a pasar. Dado que los impuestos se pagan en pesos, si vos tenés ahorros en pesos hoy y los dolarizás, después vas a tener que volver a venderlos para pagar dichos impuestos. Es bien simple el tema”, dijo Caputo.

El ministro de Economía remarcó que no hay más emisión en la Argentina. “Van a faltar los pesos en la Argentina porque no se emite más y porque por el superávit primario estamos contrayendo a razón de un billón o un billón y medio de pesos por mes. Inevitablemente, el mercado de pesos se va a equilibrar y, en la competencia de monedas, el peso va a ser la moneda fuerte”.

Por otra parte, Caputo admitió que, tal como había adelantado el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, la semana pasada enviaron oro de las reservas (sería el equivalente a 500 millones de dólares, aunque no lo precisó) al Banco de Basilea.

“Es una movida muy positiva del BCRA porque hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno. El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Y tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo”, dijo el Ministro. Tenerlo custodiado afuera nos permite tener algún retorno”, insistió.

Palazzo dijo por su parte que el Banco Central -a cargo de Santiago Bausilli, exsocio de Caputo en el mundo de la consultoría económica privada, que es la entidad que define la operatoria con las reservas- no informó aún que tipo de operación cerró con el oro. Y se preguntó si con el tipo de interés que suelen dar ese tipo de transacciones y los costos implícitos, Argentina saldrá ganando o no. (DIB) AL