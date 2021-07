Canibalismo de papel; las pantallas se comieron a las revistas ajadas

Cualquiera tiempo pasado será mejor? Vaya uno a saber… por suerte a Don Jorge Manrique no le alcanzó la vida terrenal para plantearse el interrogante. No había tanto tiempo en la época medieval para pensar en el mañana. Hoy diríamos que murió joven, pero ya había hecho todas las campañas que le exigían su tiempo u la sociedad. Ni cuarenta años tenía cundo ya era un finado.

La reflexión viene a cuenta de todo lo que nos hace pensar, hasta abrumarnos, esta pandemia que postra por igual a humildes y poderosos, a confiados y desconfiados, creyentes y agnósticos, a filósofos y fontaneros. Como si nos hubiesen pasado un inmenso rasero. Y mientras esperamos que se cumpla el críptico aserto que enseña que “todo pasa”, y dejamos la pandemia en el regazo de los que saben de esas cosas, solemos abismarnos en distintos interrogantes:

Cuando vuelva la normalidad ¿será normal?

¿Cuántas de las costumbres que se hicieron hábitos sacarán carta de ciudadanía en nuestros universos sociales y personales?

Y cuando salgamos de las imaginarias mazmorras en las que nos encerró el Covid ¿las angustias y necesidades pasadas nos habrán cincelado o nos habrán desarticulado?

Son preguntas que pueblan por igual las charlas domésticas y los enjundiosos ensayos de sociólogos y psicólogos. Pero nadie se juega mucho en materia de juicios y opiniones.

En medio de todos estos debates callados o explícitos, no podemos dejar de ver algunos cambios de apariencia inocente aunque tienen ese qué sé yo… ¿viste?

Pero no es cuestión de cargarle toda la responsabilidad a la pandemia. Algunos ya venían asomando despacito como dice la canción; si hasta podemos imaginar que hace un tiempito nos venían proponiendo al oído “…ámame en cámara lenta…”. Es que así como de la noche a la mañana nos vimos constreñidos a quedarnos en casa, otros cambios se estaban haciendo su lugarcito desde antes que don Covid hiciera sonar las aldabas y alarmas de todas las puertas, de toditas. Acá y allá.

El dato de la abuela

Una novedad que envejece por horas: la distancia sideral que separa en el tiempo los modos de comunicarse a que echó y echa mano la criatura humana. La lista es larga… y como en toda sociedad conviven varias generaciones (que interactúan mucho más que antes), surgen preguntas que, no hace tanto, nos hubiesen parecido absurdas. Pero es tan vertiginosa la carrera…

“Papá ¿es cierto lo que dice la abuela, que antes los teléfonos no sacaban fotos…?” (Sic)

O los apuros de una madre para explicar a su curioso retoño cómo funcionaba un teléfono a disco; para qué servían las estampillas…

Si hasta los dichos centenarios naufragaron… pareciera que los recién nacidos llegan con un celular, no un pan, bajo el brazo.

Las pilas de revistas

Entre tantos de esos cambios que se nos van prendiendo como rosetas, podemos anotar los de las salas de espera, especialmente la de los consultorios médicos (o lo del dotor).

Creo que todos los que cargan algunos años y achaques evocan con cierto cariño la que se vio obligada a frecuentar, quizás en tiempo de los “todólogos”, cuando los especialistas eran rara avis…

Claro que con los avances del confort y el mandato de la eficacia, todo fue mutando. Pero vaya el recuerdo para las salas de espera sin secretaria ni turnos otorgados. Riguroso orden de llegada, sillas y sillones variopintos, a veces almohadones que poco tenían de mullidos. Muchos abrían la puerta y asomaban la cabeza, saludando o no, y calibraban el tiempo que podría pasar hasta que los atendieran. Quizás se iban para volver más tarde o al otro día (si no era de urgencia). Y la infaltable mesita con una pila de revistas de distintas “edades” , generosamente ajadas. El que no tenía ganas de hablar se sumergía en la lectura. A quién se le iba a ocurrir pensar que estaban infinitamente manoseadas y llenas de microbios ebrios de aventura… estaba tan lejos el alcohol en gel, hoy fiel compañero de ruta.

Pero nada más lindo que encontrarse con un conocido y charlar de todo lo que se pudiese teniendo en cuenta que había varios pares de orejas como antenas… La de chismecitos, embarazos, noviazgos, noticias de amigos comunes a los que hacía tiempo no se veía. Y qué sentimientos encontrados cuando llegaba el momento de entrar al consultorio en medio de la conversación más jugosa… Nada más nutritivo para el acervo del chismorrerío pueblerino que comentar después “… sí, me enteré en el consultorio…” (Y seguro que, salvo algún detallecito, no era una fake news)

Claro que todo fue cambiando. Irrumpieron la música funcional, las obras sociales, y consiguiente papelerío, el secretariado y los turnos, la computadora.

Las salas de espera se volvieron más o menos paquetas y funcionales, deshilachando costumbres destinadas a entrar en los inexorables túneles del tiempo.

El golpe de gracia

Pero no estaba todo dicho. Llegaron los celulares que se convirtieron, para muchos, en el otro yo… casi como un mandato, al tiempo que se ubica el trasero en la silla, la mirada se fija en la pantalla del celu y adiós prójimo. Como si temiéramos que el mundo hubiese saltado de su eje en ese ratito que no dimos bolilla porque estábamos hablando con la elegante secretaria. ¿Para qué revistas? Ni una “cogoteada” para saben quién entra…

Y para rematar, los protocolos colocan los asientos alejados unos de otros. ¿Me quieren decir cómo se hace para cosechar algún chismecito que condimente la espera?

Tanta transformación concreta quizás está pariendo su propia pregunta, parafraseando a don Jorge Manrique ¿Cualquiera tiempo futuro será mejor? Capaz que sí…

Por: Ana María Ford

Docente y periodista