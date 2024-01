Canal 12 de Trenque Lauquen: DNU, “ley ómnibus” y el temor a dejar de existir

“Mi postura es no abandonar el barco. Soy responsable del canal y de todo lo que hay adentro, del recurso humano, de la gestión diaria… Puse mi renuncia a disposición pero seguiré en la dirección hasta tanto no designen a otra persona. Dejarlo a la deriva no es mi costumbre”.

Federico Crowder es el director de Canal 12 de Trenque Lauquen TV Pública Regional, uno de los dos canales de TV que están bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina (RTA); el otro es Canal 7, la Televisión Pública, el viejo ATC. A RTA también pertenecen todas las emisoras de Radio Nacional y el servicio de radiodifusión al exterior (RAE). RTA es una de las empresas que podría ser convertida en sociedad anónima, según el Decreto de Necesidad y Urgencia que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Y RTA es también una de las empresas privatizables, de acuerdo con la denominada “ley ómnibus” que también fue mandada al parlamento.

En el mientras tanto, nada. El gobierno de Javier Milei lleva más de un mes de gestión y ni noticias de un nuevo director para Canal 12; una lógica que se repite en varias áreas. Para que RTA no quedara acéfala, entre los directores eligieron presidente de la empresa al radical Javier Monte, en lugar de la renunciante Rosario Lufrano. “Eso es lo más duro, lo más triste. Es una forma de ningunear un medio público que tiene más de cincuenta años de historia, que tiene trabajadores con mucha experiencia. Ese ninguneo duele”, le dice Crowder a la agencia DIB, y advierte: “No quiero ser parte del vaciamiento y cierre de una señal histórica como Canal 12. Por eso pongo mi renuncia a disposición”.

A partir de una nota de la agencia DIB, Crowder traza un paralelismo entre el presente de Canal 12 y el de Radio Nacional Bahía Blanca. “Se irá cerrando la canilla presupuestaria y en la medida de que pasen los meses se irá haciendo cada vez más complicado. Los contratos tienen un vencimiento y quien asuma en RTA tendrá el poder de decir que se debe achicar y en vez de transmitir 18 horas, seguramente el canal empezará a transmitir 12, y después 6, y no queremos eso”. Y contextualiza: “Por un lado, el canal no tiene un presupuesto fijo: es el día a día, paso a paso, pedir para ver si te daban algo. Y por otro lado, tenemos un fondo fijo para gastos corrientes, como combustible, energía, agua, papelería. Después de la devaluación, solicité un incremento que todavía no ha sido aprobado; la última actualización fue octubre”.

En el canal trabajan 33 personas, de las cuales nueve son contratadas a plazo fijo y otras tres con contratos de obra: una maquilladora, un conductor y un locutor. A comienzos de diciembre, cuando todavía al frente de RTA estaba Rosario Lufrano, los contratos a plazo fijo que vencían a fin de año fueron extendidos hasta marzo. “Nos anticipamos y para mantener el canal en funcionamiento, sobre todo durante las vacaciones de muchos trabajadores, le pedimos a la gestión saliente la extensión de esos contratos”.

Y describe Crowder: “Tenemos una dotación mínima, mínima, muy mínima, para cubrir 18 horas de transmisión. Arrancamos a las 6 de la mañana con el programa ‘Pampero TV’, que sale para todo el país. Lo producimos y lo emitimos desde Trenque Lauquen, con el apoyo del Senasa y el INTA. Hacemos un enlace con la TV Pública, que lo retransmite”.

Sin aire

A los días del cambio de gobierno, a Radio Nacional Bahía Blanca un temporal de viento le derribó la antena y su AM quedó fuera del aire. Y aquí se puede trazar otro paralelismo con Canal 12, que tiene caída su señal de TDA (Televisión Digital Abierta).

“En noviembre hubo una tormenta que dañó uno de los enlaces que tenemos con la antena transmisora. Desde ese momento que estamos gestionando y se hace imposible que venga un antenista, no salen los presupuestos, no hay avances en nuestro pedido. Para resolver este tema tiene que participar gente de TDA, gente de ARSAT y un técnico contratado, un antenista que suba y repare el equipo. Con fondos propios no lo podemos resolver y estamos a la espera. Es una situación que antes se resolvía en unos días, pero ahora hay trabas de todo tipo. En ARSAT y en TDA están con los mismos problemas que nosotros, y el encargado para las repetidoras y Canal 12 de RTA no encuentra solución para recibir los presupuestos y que se los aprueben”.

El alcance

Con base en Trenque Lauquen, Canal 12 cubre 100 kilómetros a la redonda y se ve en catorce ciudades de la región. Además del aire, también se sumó a la grilla de los cables de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas, ciudades en las que había dejado de verse.

El canal transmite también vía “streaming”, lo que le facilitó la inclusión en la grilla de los cableoperadores. Es que el equipo transmisor está trabajando a la mitad de su potencia, la señal no llega a algunas localidades por aire, y desde la dirección del canal nunca lograron que se les aprobara la reparación.

Según Crowder, Canal 12 es el más visto de la grilla del servicio de cable que tiene la Cooperativa Eléctrica de Trenque Lauquen. En cambio, el no ingreso al cable de Pehuajó está judicializado.

Y la vieja trasmisión analógica alcanza los 50 kilómetros, “se ve bien”. “Nos escribe mucha gente de campo. En algunos casos es lo único que ven”.

Patrimonio

Uno de los debates que sin duda se dará en el Congreso -o que debería darse- gira en torno del patrimonio de los medios públicos, más allá de lo estrictamente económico. “Canal 12 tiene el mayor archivo filmográfico de la región, sobre todo de Trenque Lauquen, por supuesto. Tiene un archivo, en parte digitalizado, con miles de horas de los sucesos más importantes de la cultura, el deporte, la política, la educación, la producción, el avance de la ciudad y de la región. Todos los eventos más importantes de la región el canal los cubrió”.

Por otro lado, Canal 12 produce el principal noticiero de la región. “Somos el único noticiero de televisión. Cada cable tiene su mini-noticiero, pero Canal 12 es el tradicional y el más visto”.

Y además, conceptualmente, rompe con la lógica impuesta de que todo se transmite desde la Ciudad de Buenos Aires. “Desde Trenque Lauquen producimos contenido que lo ven en todo el país. Eso se puede replicar en otros rubros, como en deportes, turismo o cultura. Es un formato colaborativo de generación de contenidos que nos encanta y participamos activamente. Es una buena forma de mostrar desde un lugar del interior y no que todo se genere en Capital para todo el país”.

Las gestiones

Crowder sabe que el futuro inmediato de Canal 12, como el de todos los medios públicos nacionales, es complicado. Sin embargo, admite, los últimos cuatro años no fueron los deseados. “No tuvimos el apoyo económico de RTA para hacer crecer al canal. Además, asumimos poco antes de que se decretara la cuarentena y la mayoría de los proyectos que teníamos se truncaron. Estuvimos un año y medio, casi dos, trabajando en emergencia, pero nunca dejamos de salir al aire”.

Sin embargo, peores fueron los años del macrismo. Con Hernán Lombardi al frente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Canal 12 “sufrió dos años de sueldos congelados y retiros voluntarios. Se fueron diez personas, algunos con retiro, otros con jubilación anticipada y otros renunciaron porque con el sueldo congelado no podían sostener su vida”.

En el repaso, Crowder destaca la gestión de Tristán Bauer al frente de RTA, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. Se equiparon los estudios y a través del Ministerio del Interior recibieron también aparatos de iluminación, edición, cámaras y sonido. “Después de eso, Lombardi intentó achicarlo, cerrarlo, pero no le dieron los tiempos, no llegó. Y Rosario Lufrano siempre estuvo interesada en Canal 12, pero eso no se vio reflejado en nuestros pedidos. Tenemos móviles muy viejos y con mucho esfuerzo pudimos reflotar el móvil de exteriores, que había sido dañado por un rayo durante la gestión de Lombardi”.

Propuesta bonaerense

Canal 7 y algunas emisoras de Radio Nacional tal vez resulten tentadoras para algunos inversores. El caso de Canal 12 pareciera ser diferente. “No creo que ningún privado se sienta tentado por comprar Canal 12”, coincide Crowder. “Estamos en una región muy productiva pero es difícil sostener al canal con pauta publicitaria, no es posible. Si no está el Estado detrás, con la pauta regional es imposible sostenerlo”. Además, en el canal no hay alguien encargado de la venta publicitaria, se ocupan el propio director o su adjunto. “No tenemos un departamento de marketing y publicidad, que también fue solicitado. Es una dotación mínima, hay muchas áreas que no están cubiertas”, explica Crowder.

Frente a este panorama, y teniendo en cuenta que durante la gestión anterior tampoco recibía el apoyo deseado, Crowder presentó ante el directorio de RTA un proyecto para que la Provincia de Buenos Aires ingrese al canal. “Ya que la provincia no tiene canal propio, yo presenté un proyecto para ‘Convertir y transformar a LU91 TV Canal 12 la TV Pública Regional en la herramienta de comunicación de la Provincia, el Canal Abierto de la provincia”.

De acuerdo con el proyecto, “con la tecnología actual” sería técnicamente sencillo que el canal, además de Trenque Lauquen, transmitiera desde distintos puntos de la provincia. “Usar como base este canal, que la provincia lo tome como propio y así tener un futuro alentador”.

Según Crowder, las entonces autoridades de RTA tomaron el proyecto que, conversaciones con Provincia mediante, finalmente no prosperó. “Yo sigo insistiendo con este tema. Para mí, es la única manera de que este canal tenga un futuro. Está claro que con la filosofía que tiene el actual gobierno nacional, no le va a interesar sostener a este canal”.

La provincia de Buenos Aires es una de las pocas que no cuenta con un canal público. La última experiencia fue “Digo TV”, durante el gobierno de Daniel Scioli. “Al tener un canal provincial, se puede articular con los canales universitarios, como por ejemplo los de Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, La Plata, que generan mucho contenido en la provincia”.

Crowder cuenta que hace treinta años que está vinculado con la TV. “Amo a la televisión, para mí la televisión es magia. Me emociono cada vez que hablo. El panorama es tan triste que la verdad…”, y la emoción lo gana. “Vamos a hacer fuerza hasta último momento y creo que la única esperanza es que la provincia al menos frene el cierre del canal, que no se apague una señal”. (DIB)