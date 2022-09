Campanario iluminado

Desde hace algunos días, algo llamó la atención a todos los vecinos que suelen pasear por el centro de Trenque Lauquen, sobre todo a quienes frecuentan la nueva plaza San Martín. El campanario de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores estuvo iluminado en horas de la noche. Según pudo saberse, la decisión de darle luz a este sector del templo fue acompañar, de esa manera, la jornada de las Fiestas Patronales en conmemoración de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores.

Lo cierto es que el detalle en lo alto no sólo no pasó desapercibido para el caminante sino que, además, gustó mucho y no fueron pocos los que afirmaron lo lindo que sería que esa iluminación permanezca siempre más allá de cualquier festividad. En fin, desde este pequeño espacio, dejamos la inquietud de algunos vecinos. Luego veremos qué sucede.