Campaña para ayudar a damnificados por el temporal en B. Blanca

Tras el temporal que afectó a gran parte del territorio bonaerense y que provocó importantes daños en distintas localidades con la ciudad de Bahía Blanca como principal punto afectado, Fiorella Schneider, oriunda de dicha ciudad pero que desee 2020 se encuentra radicada en T. Lauquen, organizó una campaña solidaria para ayudar a los damnificados de la ciudad del sur bonaerense.

En diálogo con La Opinión, la organizadora de la campaña solidaria por los damnificados de Bahía Blanca indicó: “Yo soy bahiense. Vine a Trenque Lauquen en el año 2020, pero toda mi familia está allá. Soy maestra y trabajé en muchas escuelas de la periferia de Bahía Blanca y también en distintas ONGs. Y ni bien sucedió el temporal del sábado en todos los grupos de Bahía en los que estoy me empezaron a escribir, y como viajar en este momento me era muy difícil organicé la campaña para colaborar y hacer llegar lo que juntemos”.

En este sentido indicó: “Empezamos el lunes y la verdad es que la respuesta fue muy buena.

Lo que más se necesita son alimentos no perecederos, mantas, frazadas, sábanas y artículos de limpieza”.

Por otra parte la vecina indicó que las donaciones se pueden acercar a Tomás Davis 560, después de las 18, y que también se pueden hacer transferencias de dinero y con eso comprar los artículos que se necesitan, esta última opción es a través de una cuenta del Banco Provincia cuyo alias es Fiore.schneider, destacándose que todo el dinero que se reciba ahí estará destinado a la compra de artículos de limpieza.

Situación

Respecto a la situación en la que se encuentra Bahía Blanca, la vecina informó que mucha gente estaba sin luz y no se podía transitar por peligro de derrumbe de casas, edificios y clubes, mientras que en distintas sectores tampoco se puede transitar por caída de árboles.

Y añadió que “los barrios periféricos fueron los más afectados, donde hubo familias que perdieron todo y, si bien hay mucha gente ayudando, la situación es tal que no alcanza para llegar a cubrir todas las pérdidas que se registraron. Y la cuestión de la falta de agua y luz complicó aún más la ayuda”.

Por último Fiorella indicó: “Mi idea es viajar esta semana cerca de Navidad y volver a viajar a Bahía los días previos al año nuevo para ver cómo está la situación y llevar todo lo que se pueda conseguir”.