Calentando los días

Qué mejor que atravesar los meses más fríos del año al lado de ese fueguito reconfortante y el cual preanuncia que sobre él se asará la mejor carne.

Claro que muy fácil es decirlo, pero hoy no tanto poder hacerlo. Y esto último ocurre por varias razones. La carne se ha vuelto bastante inaccesible y los asados, que antes de la pandemia contaban con la participación de muchos amigos lo cual permitiría aplicar el término “vaquita” y así, entre todos, recaudar lo suficiente para poder comprar todo lo necesario, ya no pueden realizarse de esta forma debido a las recomendaciones brindadas por profesionales de la salud sobre la importancia de no juntarse para impedir la propagación del virus.

En fin, imágenes como la que se muestra en esta pequeña sección no son tan simples de reproducir en la actualidad. No obstante, no hay que perder las esperanzas. Ya pasará todo lo malo y llegarán tiempos mejores.