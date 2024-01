Calendario escolar: ¿Cuándo empiezan las clases y vacaciones de invierno?

Los ministerios de Educación de varias provincias definieron cuándo empezarán las clases en 2024, con el objetivo de alcanzar los 190 días de clase establecido el Consejo Federal de Educación (CFE) en noviembre.

La cantidad requerida pretende superar los 180 días fijado como mínimo por la Ley 25.864 y aplicable a “los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes”.

Sin embargo, dado el cambio de gestión hay jurisdicciones que todavía no definieron el cronograma, mientras que la Secretaría de Educación (ex cartera que hoy depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello) aún no notificó el cronograma completo.

En la provincia de Buenos Aires, el regreso a las aulas se llevará adelante el viernes 1 de marzo, según señaló la Dirección General de Cultura y Educación. Aplicará para todos los niveles y modalidades, con excepción de la Educación Superior. También para La Pampa correrá la misma fecha.

Mientras que en la Ciudad darán inicio el 26 de febrero, aunque los alumnos del secundario, en todas sus modalidades, comenzarán el 4 de marzo tras las mesas de examen.

Además del inicio de clases, las carteras educativas informaron cuándo serán las vacaciones de invierno. En ambas jurisdicciones iniciarán del 15 al 26 de julio del 2024.

Entre las provincias que arrancan más tarde están Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero el próximo 4 de marzo. En tanto, Río Negro lo hará el 11 de ese mes.

Hasta el momento quedan por confirmar el inicio de clases Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego y Tucumán. (DIB)