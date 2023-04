Butti y Billorou en el Provincial

El Torneo Provincial tiene hoy su debut para la primera categoría de la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires (FPPBA) en el trinquete del Club Boca Juniors de Rauch. En el escenario “xeneize” se presentarán ocho binomios bonaerenses representantes de igual número de instituciones, los cuales renuevan sus expectativas y objetivos para dicha temporada, contándose entre ellos presencia local.

El Club Progreso de Trenque Lauquen le sigue dando prioridad a los jóvenes que pudo ir formando a través de su nutrida Escuela de Pelota Paleta, porque Jerónimo Butti, de sobrados antecedentes a nivel provincial, nacional e internacional, seguirá vistiendo la casaca de este club y formará binomio junto a Mateo Billorou, actual campeón argentino sub 22 y de enorme futuro en este deporte.

Además, en Club de Remo de Azul, para esta temporada Juan Pablo Iparraguirre y Germán Spindola serán los representantes de la institución remera. En lo que hace al Club Huracán de Chillar, en una nueva y fuerte apuesta por parte de los directivos de la entidad chillarense, Camilo Ibarra y Bruno Di Luca serán los pelotaris que representarán al “Globo” en busca de estar entre los grandes candidatos; respecto al Club Independiente de Dorrego, el “Rojo” tendrá en sus filas a un gran zaguero como Rodrigo Aitra (ex Remo), quien fue elegido para acompañar a la consolidada promesa local Joaquín Rodríguez. Por el lado del Club Boca de Rauch, la institución anfitriona contará con Camilo Candal y Kevin Cano (ex Athletic), dado que Arnau Rodríguez hará sus primeras armas en la máxima división.

Por su parte, en lo que refiere al Club Progreso de Roca (Río Negro), cabe destacar que la institución del sur participa como invitado. Y para el año en curso, por esta entidad el siempre vigente Patricio Raimondo conformará equipo junto a Martin Pelegrina.

También estará el Club Social Belgrano, donde luego del tan ansiado ascenso logrado en el Torneo Clausura del año pasado, Patricio Peloni y Ariel Ugartemendia, justa y merecidamente se han ganado el derecho de jugar en primera categoría.

Mientras que en Deportivo Garmense la entidad continúa apostando a los pelotaris surgidos de su cantera, como Bautista Del Rio y Gonzalo Spindola, quienes tantas satisfacciones han brindado a su club y a su pueblo.

Los partidos

En cuanto a lo deportivo, la jornada dará comienzo a partir de las 12.30 con el siguiente cronograma de partidos de cuartos de final: Boca vs. Progreso de Roca; Remo vs. Deportivo Garmense; Huracán vs. Social Belgrano e Independiente vs. Progreso de Trenque Lauquen.

Una vez finalizados los partidos de esta instancia, y como es habitual, se jugará el primer repechaje, luego dos semifinales, posteriormente el segundo repechaje y por último la gran final de la fecha, buscando al campeón de la misma.