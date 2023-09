Butti y Billorou en el Provincial bahiense

En la jornada de hoy, a partir de las 12.30, se estará disputando la tercera fecha del Torneo Provincial Clausura de Primera Categoría. La misma tendrá como gran anfitrión al trinquete de la Unión Vasca de Bahía Blanca, donde el Club Progreso de General Roca, Río Negro, eligió tener su condición de local.

En esta divisional que organiza la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires (FPPBA), Huracán de Chillar mira al resto desde la cima ya que es el único líder del certamen, tras haber ganado las dos primeras fechas. En un gran año, sus representantes Camilo Ibarra y Bruno Di Luca siguen mostrando un alto nivel y regularidad en su intento de llegar a la Elite. Se les escapó por muy poco el Apertura y van por el tan ansiado ascenso en este Clausura.

Ahí nomás vienen los vascos del sur, con su dupla compuesta por Ezequiel Arrechea y el cordobés Javier Nicosia (múltiple campeón del mundo en la disciplina). Ambos pelotaris llegarán en un gran nivel, porque no solo lograron el ascenso sino que también se adaptaron muy rápido a la divisional, siendo finalistas y sub campeones de las dos primeras jornadas. En esta ocasión conocen muy bien el escenario y no deberán dejar pasar la oportunidad de seguir prendidos hasta el final en busca del gran objetivo.

Luego aparece otro binomio que viene teniendo muy buenas actuaciones en este Clausura. Se trata de los pelotaris Patricio Peloni y Ariel Ugartemendia, quienes defienden la casaca de Social Belgrano y fueron semifinalistas en las fechas anteriores. Y para estar cerca del título necesitan ganar con el fin de sumarse a la lucha por el segundo ascenso de este año.

Locales

Otra de las duplas que va en ascenso es la de Progreso de Trenque Lauquen, con Jerónimo Butti y Mateo Billorou, quienes necesitan de otra buena presentación para consolidarse en la división.

Por su parte, Boca de Rauch y Progreso de Roca son dos instituciones que van de menor a mayor en este torneo. Tanto Camilo Candal y Kevin Cano, por un lado, y Martin Pelegrina y Tomás Molteno, por el otro, deben intentar repetir su mejor versión para asegurarse la plaza en el 2024.

Por último, están Deportivo Garmense y Azul Athletic Club. Ambos han tenido que sortear dificultades ya que los primeros sufrieron la lesión de ese gran jugador que es Gonzalo Spindola y los de Azul por diferentes motivos no pudieron contar en la última fecha ni con Mariano Suarez ni con Julián Stabón.

La dirigencia garmense aún no definió qué pelotari acompañará a Bautista Del Rio en esta tercera presentación. En tanto los “Canallas” contarán con la vuelta de Mariano Suarez y Facundo Kennedy. Dado los inconvenientes que han tenido, ambas entidades están necesitadas de puntos para poder mantenerse en la categoría el próximo año.

Definición

Como es habitual, finalizados los encuentros de los cuartos de final se jugará el primer repechaje, luego dos semifinales, posteriormente el segundo repechaje, y por último el partido más esperado, la gran final de la fecha.

Los partidos

El Diario El Tiempo confirmó de qué manera se darán los primeros enfrentamientos, Social Belgrano jugará vs. Deportivo Garmense; Unión Vasca vs. Progreso de Rio Negro; Huracán vs. Athletic y Boca vs. Progreso de Trenque Lauquen.

De esta manera se viene otra tarde pelotari de primerísimo nivel en el sur bonaerense, donde habrá muchos partidos con muchas cosas en juego en cada uno de ellos.