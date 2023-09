Butti y Billorou defienden la localía

Se realiza hoy en el Club Progreso de Trenque Lauquen la segunda fecha del Torneo Clausura de primera categoría de la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires (FPPBA). El punto de reunión será, desde las 12.30, en el trinquete del Progreso donde ocho binomios jugarán por el primer lugar del podio, además de seguir en la lucha por el segundo ascenso de este 2023.

Entre las duplas, según lo informado por Diario El Tiempo, se encuentra la del Club Huracán de Chillar, compuesta por Camilo Ibarra y Nicolás Berruezo, que arrancó con todo y picó en punta luego de ganar la fecha anterior en General Belgrano, tras derrotar en la final a sus pares de Unión Vasca de Bahía Blanca por 12-10, 11-12 y 7-4. De esta manera, en esta jornada intentarán terminar por delante de la pareja bahiense, compuesta por Ezequiel Arrechea y Javier Nicosia, para estar más cerca de cumplir con el objetivo del regreso a la elite.

Recordemos que Arrechea y el cordobés Nicosia, múltiple campeón en este deporte tanto a nivel nacional como internacional, hicieron su presentación en esta categoría luego haber logrado el ascenso de segunda a primera.

Otros dos que se destacaron en el debut fueron el Club Social Belgrano y Progreso de General Roca Río Negro. Los primeros, de la mano de Patricio Peloni y Ariel Ugartemendia, cayeron ajustadamente en semifinales y están en la pelea. Por su parte, Martin Pelegrina y Tomas Molteno también fueron semifinalistas y se suman a la lista de los protagonistas a tener en cuenta rumbo a la máxima categoría de la FPPBA.

Dupla local

En cuanto a Progreso de Trenque Lauquen y Azul Athletic, se puede decir que ambas parejas ganaron los respectivos repechajes y buscarán superarse para seguir dependiendo de sí mismo.

Los locales Jerónimo Butti y Mateo Billorou, de grandes condiciones, no deberán dejar pasar la gran oportunidad, porque en su cancha y con todo el apoyo del público serán un rival muy difícil para cualquiera.

En tanto que Athletic, para esta ocasión, estará representado por un juvenil de mucho futuro. Se trata de Bautista Amondarain, quien acompañará a otro enorme jugador consagrado como es Facundo Kennedy.

Por último, y buscando su primera victoria en este Clausura, Boca de Rauch y Deportivo Garmense van a ser un escollo muy complicado para quien deba enfrentarlos. Los dos fueron ganadores de fecha en el Apertura, pero tuvieron un traspié en el debut de este torneo y buscarán recuperarse.

Camilo Candal formará pareja para esta fecha con otro jugador de muy buen futuro como es Iván Thoss, mientras que Bautista Del Río contará con la vuelta de Gonzalo Spindola.

Los aficionados de esta disciplina tendrán la oportunidad de ver nueve partidos, empezando por la instancia de cuartos de final, luego se jugarán el primer repechaje, dos semifinales, posteriormente el segundo repechaje y por último la final de la fecha, buscando al ganador.

Los cruces

En cuanto a los partidos, inicialmente serán: Social Belgrano vs. Athletic; Huracán vs. Deportivo Garmense; Unión Vasca vs. Progreso de Trenque Lauquen y Progreso de Rio Negro vs. Boca.