Búsquedas laborales

La Oficina de Servicios para el Empleo informa las nuevas búsquedas disponibles. Los interesados pueden comunicarse, de lunes a viernes de 7 a 13 al 2392 – 602784 o al correo busquedasempleo@trenquelauquen.gov.ar.

-Chofer de larga distancia: Sexo masculino, de 35 a 50 años. Con secundario completo, con carnet profesional habilitado para camiones y examen psicofísico vigente.

-Servicio doméstico y niñera: Sexo femenino, mayor de 30 años, con secundario completo. Con disponibilidad para trabajar 4 veces por semana, tres horas por la tarde. Con movilidad. Con experiencia y referencias comprobables. Con predisposición para trabajar “en blanco”.

-Servicio doméstico y niñera: Sexo femenino, entre 40 y 60 años. Con disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 13 a 19. Con experiencia y referencias comprobables. Con predisposición para trabajar “en blanco”.

Técnico: Psicólogo Social o Trabajador Social (No universitario). Sexo indistinto, de 25 a 45 años. Con experiencia de temáticas de género o masculinidades (No excluyente). Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 7 a 13.

-Licenciado en Psicología o Licenciado en Trabajo Social: Sexo indistinto. Con experiencia de temáticas de género o masculinidades (No excluyente). Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

-Joven profesional en Ciencias Económicas o Comercio Exterior: Con predisposición para realizar tareas administrativas y de atención al cliente en el área de exportación. Con título universitario y/o terciario. Excelente manejo del idioma Inglés oral y escrito (excluyente). Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 7.30 a 12 y de 14 a 18.

-Oficial de albañil / ayudante: Sexo indistinto, preferentemente con conocimientos en el rubro. Con disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 a 18, y sábados de 8 a 16.

-Servicio doméstico: Sexo femenino, mayor de 35 años, con predisposición para realizar tareas de limpieza y planchado. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 a 11. Con experiencia y referencias comprobables.

-Docente nivel inicial / educación especial: Docentes recibidas o con el 90% de la carrera realizado. Con amplia disponibilidad horaria.

-Encargado de servicio de embolsado de granos: Sexo masculino mayor de 40 años con secundario completo. Conocimientos en manejo de equipos de trabajo, manejo y mecánica de tractores y extractoras. Disponibilidad para trabajar como mínimo 45 horas semanales.

-Ayudante de mecánico: Sexo masculino de 18 a 25 años con conocimientos básicos de mecánica. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, sábados medio día.