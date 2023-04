Bullrich reafirmó diferencias con Rodríguez Larreta: “Tiene miedo a tomar decisiones”

La precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a marcar sus diferencias con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compite en la interna. “Él tiene miedo a tomar decisiones”, dijo.

Y aunque sostuvo que forman parte de la misma coalición y que tienen una base común, consideró: “Creo que soy una persona con mucha decisión, con mucho carácter, que toma decisiones y no tengo miedo a las consecuencia porque creo que muchas veces es mucho peor seguir haciendo lo mismo y seguir frustrando a la sociedad. Lo veo con una política con más miedo a tomar decisiones”.

Y enfatizó: “De alguna manera nuestro proyecto es más de shock y el de Horacio es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Creo que el país necesita mucha más valentía, mucho más coraje y mucho más shock”.

La exministra de Seguridad apuntó contra el oficialismo, criticó la falta de medidas contra la inseguridad y dijo que en materia económica “hacen lo contrario a lo que tienen que hacer”. “La inflación y la inseguridad son temas a los que le tenemos que entrar de fondo desde el primer día”, aseguró en declaraciones a la Nación+.

También, Bullrich diferenció la interna dentro de Juntos por el Cambio de la fuerte crisis que se vive en el Frente de Todos. “Ellos están en la lucha por el poder, mientras nosotros estamos viendo cuál va a ser la propuesta que le vamos a presentar a los argentinos. Me parece válido discutir las propuestas”, planteó.

Respecto a sus principales ideas, la precandidata enumeró: “Voy a hacer un plan de estabilización. Antes de eso voy a hacer un shock y voy a tener mano firme contra el delito. Además, voy a hacer un cambio enorme en la educación controlando la calidad educativa desde el primer día”. Entonces, enfatizo: “Si yo planteo lo que voy a hacer, que otro no lo haga no quiere decir que otro me esté peleando. Quiero hablarle a la ciudadanía y decirle que este es el plan por el que yo creo que ofrezco mi vocación para ser presidenta de la Nación”.

En esa línea, fue consultada sobre el equipo que está conformando para suceder al Gobierno. Como es de público conocimiento, en materia económica aseguró: “Estoy trabajando con Luciano Laspina, quien se ocupa del armado de equipos y tengo un diálogo permanente y sostenido con Carlos Melconian que todos sabemos que trabaja en la Fundación Mediterránea”.

Según adelantó Bullrich, una de las primeras medidas que tomará en caso de llegar al gobierno será sacar el cepo. Y explicó: “Sino la economía no arranca, cuando vos tenés tu máximo nivel de confianza”. La idea que propone la exfuncionaria de Mauricio Macri es generar equilibrio fiscal para bajar la inflación y entrar en un plan de estabilización. También, hizo énfasis en la educación. “Trabajamos en un plan absolutamente revolucionario porque ahí hay que meterse de fondo”. (DIB)