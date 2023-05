Bullrich quiere a Montenegro: “Si no va a la reelección, me encantaría tenerlo como ministro”

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, visitó Mar del Plata y afirmó que “me encantaría tener como ministro a (Guillermo) Montenegro, si no va por la reelección”. Se refirió así al intendente de General Pueyrredon, quien por estos momentos aún no decidió si irá en busca de un segundo mandato como jefe comunal de la ciudad balnearia.

Bullrich, según el portal local 0223, “ve en la administración amarilla de Mar del Plata un claro ejemplo de gobernabilidad que puede capitalizar su partido hacia el resto del país y atribuye ese éxito al liderazgo de Montenegro”.

“Mar del Plata tiene un intendente muy exitoso que ha logrado ganarse el corazón de los marplatenses y eso realmente es muy importante. Así que recorrer Mar del Plata, estar con su gente, ahora con los jóvenes, es una forma de consolidar fuertemente el proyecto que estamos llevando adelante. Las gestiones que se destacan son aquellas que sobreviven y la gente puede ver en esas gestiones un modelo reproducible en otros lugares”, aseguró la titular del PRO en una entrevista con la web mencionada.

Sobre la posible incorporación de Montenegro a un futuro Gabinete de ministros, Bullrich no duda: “Me encantaría. Yo estaba convencida que él iba a volver a ser intendente, pero si no lo es y no se propone como intendente, por supuesto que me encantaría que sea parte del Gobierno nacional”.

En tanto, el 24 de junio es la fecha dispuesta en el calendario electoral para el cierre de listas de los precandidatos. Por el momento, Montenegro se muestra esquivo a las definiciones sobre su futuro. La última vez que habló sobre el tema fue a mediados de marzo: “No tengo ni tiempo de pensar en la reelección. No es el momento. Ningún vecino me pregunta por eso. Pensar en cargos a esta altura de la gestión sería una falta de respeto. Pero sí tengo claro que por Mar del Plata, todo”.

Acto en la Peatonal

La dirigente del PRO realizó un acto el jueves en la Peatonal San Martín marplatense junto a Montenegro y Ricardo López Murphy, y se reunió con jóvenes del PRO marplatense con la intención de “promover el proyecto de transformación profunda”.

Bullrich, ante un público que coreaba su nombre y portaba carteles de “Patricia Presidente 2023”, generó la mayor cantidad de aplausos al prometer “orden y progreso” y asegurar que “no hay orden sin coraje”.

Después de los múltiples pedidos de selfies, Bullrich habló con los medios de comunicación en un hotel céntrico. “Estamos apoyando a nuestros candidatos -dijo al describir la gira-, promoviendo el proyecto de transformación profunda que cuenta con una gran cantidad de apoyos de la gente, de los dirigentes y de la sociedad”.

En ese sentido, explicó que “estamos planteando nuestro nuevo orden económico, en seguridad y nuestra gran apuesta, que es la educación” y se mostró convencida como la opción de “poder representar a todo Juntos por el Cambio en la elección general”. (DIB)