Bullrich: “Que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”

La interna de Juntos por el Cambio no encuentra paz: la titular del PRO, Patricia Bullrich, ahora cargó directamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al pedirle que no le mande “soldaditos” y que si quiere debatir lo haga directamente con ella.

“Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”, expresó Bullrich luego del cruce mediático que tuvo con el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y que terminara con la viralización de un video en el que la ex ministra de Seguridad increpa al funcionario porteño.

“Los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina y cómo hacer son válido en la medida en la que sean abiertos y claros. No quiero más hipocresía y que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”, agregó a Radio Rivadavia.

La dirigente opositora admitió diferencias al interior de su fuerza que preside, y cargó contra el jefe de Gobierno al que acusó de operar en su contra. “Estamos luchando en la Argentina por un cambio profundo, y hay distintas maneras de mirar las cosas, y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política. Creo en la transparencia y la verdad, entonces es muy importante que en un partido como el PRO, esas prácticas sean las que prevalezcan”, declaró Bullrich.

En la misma línea, reiteró sus cuestionamientos a Felipe Miguel, calificándolo como un funcionario de “segunda o tercera línea”. Y añadió: “Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa”.

Además, admitió que haberle dicho “te voy a romper la cara” fue una frase fuerte que respondió a la campaña de ataque en los medios que, según ella, coordinó Larreta. “Si uno tiene una conversación política por una mirada distinta, viene Larreta, me llama por teléfono y lo aclara, no manda personas a los medios para generarme un desgaste político. Eso no se hace. No estoy de acuerdo con esas cosas”, señaló.

Más allá de la interna Bullrich-Larreta, dos que quieren ser candidatos a presidentes, otra de las razones que hizo escalar la tensión interna fue el apoyo de la ex ministra a Jorge Macri como candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y actual funcionario porteño. Larreta, por ahora, no definió quiénes serían sus candidatos favoritos para sucederlo, aunque ya tuvo gestos de apoyo con Soledad Acuña y el radical Martín Lousteau. (DIB)