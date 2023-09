Bullrich explicó por qué quiere nombrar Cristina Kirchner a un penal de máxima seguridad

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, profundizó respecto de su idea de crear un penal de máxima seguridad y llamarlo Cristina Kirchner. “Ellos le ponen a todo Néstor (Kirchner)”, ironizó.

En diálogo con LN+, insistió en que esa propuesta de campaña, que hizo pública en un spot, tiene por objetivo “terminar con la impunidad de quienes le robaron a la gente”.

“Cada uno de ellos tiene que pagar por sus condenas. El kirchnerismo se ha apropiado de todo, le ha puesto Néstor Kirchner a todo, ha generado adoctrinamiento. Por eso, pensamos que un edificio público como lo es una cárcel podría llevar el nombre de la doctora (Cristina Kirchner)”, explicó.

Y concluyó con una chicana: “Hay muchos lugares con el nombre de Néstor Kirchner. Bueno, ahora va a haber uno con el nombre de Cristina Kirchner”.

El futuro de la Argentina es metiendo presos a los corruptos, los narcos y los delincuentes. pic.twitter.com/gYz9Qrtg4o — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 23, 2023

En la tarde del sábado, la referente del PRO compartió un video en el que prometió que si gana las elecciones va a bautizar un establecimiento carcelario con el nombre y apellido de la vicepresidenta. “Una de las primeras propuestas apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada”, anuncia el spot al comenzar.

“Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de la impunidad y protección de los políticos kirchneristas”, detalla en el spot. “Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad”, acota.

Mientras Bullrich describe la medida con su propia voz, las grabación exhibe la maqueta de un penal y finalmente la cámara enfoca a la exministra de Seguridad para luego bajar lentamente hacia un letrero que reza: “Unidad penal Dr. Cristina Fernández de Kirchner”.

En tanto, la iniciativa no fue del agrado de todos y tuvo críticas incluso al interior de la coalición. El diputado de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti -quien polemizó con Mauricio Macri la semana pasado por las críticas del expresidenta a los radicales que dieron Quórum para tratar Ganancias- se manifestó en contra de la sugerencia.

“No me gustó. No me siento identificado y no me parece bueno como plataforma electoral. No es la solución”, sostuvo. (DIB)