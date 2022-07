Bullrich: “El Gobierno parece una calesita, los mismos personajes dando vueltas”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, calificó al Gobierno nacional, que ayer hizo profundos cambios en el Gabinete de ministros, como “una calesita: los mismos personajes dando vueltas sobre lo mismo”. “No veo ni dirección, ni conducción”, agregó. Además, señaló que el candidato a Presidente de su movimiento “va a salir de una interna de Juntos por el Cambio, estamos preparando el plan y el candidato va a ser la última definición”.

La exministra de Seguridad macrista hizo estas declaraciones a La Capital durante una visita a Mar del Plata, en la que recorrió “el parque industrial, el laboratorio Gihon, la fábrica de alfajores Havanna y la empresa Cabrales, bien de Mar del Plata”. Añadió que “vimos la posibilidad de avanzar en cosas importantes para que Argentina tenga innovación y creación de conocimiento”.

Una de las primeras consultas de la prensa tuvo que ver con la coyuntura política. Así, cuando le consultaron a Bullrich cómo veía los cambios en el Gobierno nacional, respondió: “Estoy mareada, no sé quién es ministro y quién no es, qué pasa con cada uno. Parece que fuera una calesita: los mismos personajes dando vueltas. La verdad es que no veo ni dirección, ni conducción. No veo nada”.

“Todavía no está definido el candidato”

Sobre las definiciones en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich aseveró: “El candidato a presidente va a salir de una interna, hay varios, todavía no está decidido. Estamos poniendo el esfuerzo en la construcción de una capacidad de trabajo, de relación con la gente, de un plan que corrija lo que haya que corregir en el país, que vaya a fondo con el cambio, que sea rápido y no gradual. Creo que el candidato va a ser la última definición”.

Cuando le preguntaron si le gustaría ser candidata, dijo que “no es un problema de gusto, sino de qué necesita el país”, porque “el país necesita coraje y he demostrado en las gestiones esto, pero no quiero adelantarme en los tiempos”.

Consultada por uno de sus acompañantes en la gira, Javier Iguacel, Bullrich aseguró que es “uno de los candidatos” para gobernar la provincia de Buenos Aires. Contó que “lo estamos alentando, apoyando, queremos que tenga esa oportunidad”, ya que “hay otros candidatos”. (DIB)