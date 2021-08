Breve ensayo sobre la deportividad

Es verdad que antes nos pasábamos el día haciendo deportes. Nos levantaban las ganas y la búsqueda de los amigos del barrio para patear la vida por los rincones. La rambla era una cancha cotidiana, pero hay que concluir que antes no pasaban los autos que hoy inundan las calles. Parábamos solo por el almuerzo y al rato nomás ya insistíamos de nuevo con esa maravillosa rutina de divertirnos sin medir el tiempo en el reloj, ignorantes de toda finitud… es que cuando uno es chico, ¡es eterno!

Convengamos que tampoco había televisión o muy pocos la tenían, que no había artefactos que alimentaran el entretenimiento como la computadora, la Play o los Videojuegos… La calle era nuestra, conquistada a fuerza de peloteos y escondidas, de ring-rajes y bolitas, de autos de macilla y de ruedas hechas con la goma de la penicilina. Puede ser que fuéramos más creativos, claro, la dificultad, la falta de recursos te obliga a usar más la imaginación, por eso siempre es bueno tener siempre un poco de abstinencia, de necesidad, para comprender lo que se quiere alcanzar y pierde todo valor si no perseguimos esa pasión con ese esfuerzo tenaz, persistente, vital!.

El deporte y el hombre

“Hacíamos todos los deportes no porque fuéramos dotados o genéticamente aptos, sino que era la cultura de esos tiempos. Voley, basquet, fútbol y además pelota a paleta, natación y tenis cuando llegó a nuestras vidas de la mano de Vilas, ese extraño de pelo largo que todos queríamos imitar” acotó mi amigo.

Yo tiré una sentencia por decir algo y agregué: -¡ahora los chicos de tanto estar en la compu deben tener músculos en las muñecas!- Él con sorna me dijo “no, desde los principios de la humanidad los adolescentes tienen esa característica”…no le entendí el chiste pero me reí igual.

Todo esto sin contar las salidas a pie o en bici a los campos , a las lagunas, a los médanos con la honda (no la moto, eh!) o simplemente entre amigos imaginándonos adelantados descubriendo mundos nuevos, que no era otra cosa que lo que estábamos haciendo en realidad. Descubriendo nuestra inseguridad, luchando con los miedos para volverlos fuertes y sentirnos parte de esa valentía feliz que la niñez nos entregaba sin necesidad de dineros ni suntuosidades.

!!Vaya si hemos disfrutado!!, ¿Quién no nadó en la laguna del parque alguna vez?, en fin podríamos hablar horas de cómo disfrutábamos el día sin aburrirnos jamás…pero, reflexionando y evitando caer en la nostalgia, me percaté que en los últimos años ha renacido vigorosamente el placer por la actividad física. No sé si en forma natural o disciplinada y digitada por médicos, modas y entrenadores, pero se ve a la gente retomar ese hábito por los ejercicios y los deportes. Y las calles ahora se han llenado de sacrificados cultores de esta forma de darnos aire para vivirnos mejor.

Flexiones con humor

Antes había pocas piletas comunitarias (¡cuántos tanques en el campo nos parecían el paraíso!) , sin embargo hoy es común que muchos tengan su propia piscina sea de lona u olímpica, la mayoría disfrutábamos braceando semihundidos creyéndonos Meolans mientras se reía el perro escondido a la sombra de la suegra.

Hoy el acceso es una pista de atletismo interminable en donde los vecinos transpirados, luchan contra el colesterol y la balanza mientras saludan al que jadea a contramano.

Supe correr por esas colectoras con soberana lentitud, pero como en la noche “todos los gatos son grises”, los conductores confundidos al ver desde atrás mis calzas de lycra ajustadas y mi larga cabellera al viento, dejaban escapar el silbido ansioso de sus ansias. Lo único positivo es que los piropos que he recibido han servido para envanecer mi parte femenina, je.

Ya he contado que mi vecina, seguidora de cada cosa nueva que le dicen por tele, sigue haciendo nado sincronizado en la pelopincho. Un primo lejano adicto al gimnasio se pasaba todo el día haciendo pesas, mientras la mujer -aburrida- iba al “Golden” a ver como un fanfarrón hacía pesas con una toalla!!… pero peor mi padrino, como no tenía plata para el gimnasio esperaba que Ciotti se meta adentro de su negocio y acometía sobre las “Mussetas” estacionadas aprovechando para hacer bicicleta fija gratis!.

Todo el día los comunicadores nos incitan tanto que hay que hacer ejercicio, quemar grasas y equilibrar calorías, que en vez de complejo de “edipo” tenemos complejo de “Adipo”!. Todos hacen algún deporte, están los que hacen deportes acuáticos en temporadas estivales, kayak, surf, remo y canotaje y los que se ahogan en un vaso de agua… ahora que recuerdo, qué buenas las épocas de los primeros triatlones surcando en cuero, “cuero de zorro”. Con Julio “Chavito” Chavez y con Jorge Tello alzamos la copa, fue una de las pocas veces que levanté una copa…¡vacía!.

El deporte entonces, positivamente ha retornado para no irse, para ser parte de la cotidiana persistencia ante los embates de la gravedad insensata que nos ataca por todos lados… Un querido amigo, fanático de las infusiones y las opíparas ingestas, a la duodécima copa siempre decía “hay que terminar con el flagelo del deporte”… jaja, un personaje genial el “laucha”.

Y qué decir de mi consuegra que le dijo emocionada al marido: “¡querido, leí que haciendo el amor gastamos más de 300 calorías!” a lo que él le contestó sin sacar la vista del clásico..”entonces ahorremos querida, que el ahorro es la base de la fortuna”.

Mens sana in corpore sano

Así como en épocas de paralelas, barras fijas, cajones y colchonetas no había nadie que les ganara a Cleman y la troupe de la ENET, hoy día – fuera de competencia- es sanamente agradable ver que mal que bien todos algo intentamos hacer en beneficio de nuestro físico. Ahora están esos electroestimuladores que te los pones en cualquier lugar del cuerpo y con su movimiento incesante van licuando las adiposidades. ¡Esa vibración, esa vibración!…le escuché decir a mi tía la soltera el día que descubrió esos fieles artefactos.

Peor un amigo que no tuvo mejor idea que mostrarnos cómo se hacían sentadillas, con sus jogging adheridos al cuerpo comenzó a hincarse con sus dorsales apuntando al poniente sin advertir que un dogo argentino – de 80 kg..¡¡y en celo!!!- lo observaba con enamorada convicción. Tardamos 15 minutos en separarlos.

En fin, cintas de caminar, poleas, fitness, yoga, pilates, abdominales, aerobics, caminadores elípticos, mascuernas, step y otros, ayudan a llevarnos mejor con nuestro organismo y a despejarnos del esfuerzo que la vida moderna impone sin pedir permiso.

En este recreo con uno mismo, en esta comunión de musculación, mente, sudor y disciplina nos terminamos convenciendo que al final cuando eramos pibes no estábamos tan errados. Que esas horas vividas a pleno, ejercitándonos sin darnos cuenta, caminando, recorriendo, viviendo el mundo que nos rodeaba, no sólo nos llenaba de sol el día sino que además nos hacía felices. Con la profunda simpleza que toda felicidad posee.n

PD: Yo por lo pronto ya me anoté en un curso de Sumo, defensa personal con Graciela Camaño, tomo clases de saltos ornamentales con Charly García, hago alpinismo en Sierra y alpedismo en el mediocampo del Senior.

Pero eso sí, por más que ame profundamente el ejercicio físico y me apasione el deporte, jamás pero jamás me agarrarán para hacer carreras con vallas en el club ¡nudista!.

Por Jorge “Alemán” Azpiroz

Músico – Escritor