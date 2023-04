Bonanza Motos, el lugar elegido para cuidar y mantener a las dos ruedas

El próximo mes de noviembre, Bonanza Motos cumplirá sus primeros 17 años de trabajar en la ciudad de manera ininterrumpida. Fue durante ese mismo mes, pero del año 2006, cuando Ruben Osio inició su emprendimiento personal que, desde aquella fecha a esta parte, no ha dejado de crecer en la calidad de su servicio ofreciendo siempre repuestos para motos.

Osio, impulsor y propietario de este negocio local, contó a este medio cómo nació y creció su este espacio comercial hoy muy reconocido en Trenque Lauquen y toda la zona.

“Nosotros comenzamos en el año 2006. Yo tuve un accidente en una empresa en la que trabajaba y me indemnizaron. Fue después de ese momento cuando pude emprender algo porque mi idea fue siempre trabajar sin patrón y de manera independiente y esa circunstancia me permitió comenzar con esto. Y así arranqué”, recordó.

En ese repaso de su propia historia, el comerciante comentó: “Hablé con un par de conocidos y me dijeron que le meta para adelante. Y cuando alguien te da una mano es importante saber aprovechar ese momento y así empezamos, de a poquito. En primer lugar iniciamos con lo que es ciclomotor porque en esa época era todo ciclomotor y, al tiempito, me fui asesorando y fui creciendo. Hoy podemos decir que tenemos repuestos para todas las motos”, contó.

Respecto de cómo se dio ese crecimiento, afirma que todo se lo debe a sus clientes. “La gente te va guiando en qué es lo mejor que podés traer, qué es lo que más se rompe y de esa manera vas incorporando nuevos productos y vas creciendo”, comentó.

El repuestero cuenta que siempre trabajó en esa misma dirección, Vicente López 296, donde recibe a clientes de toda la ciudad y también de distintas localidades de la región. “Gracias a Dios trabajamos muy bien, siempre vienen clientes nuevos de la ciudad y la zona. 30 de Agosto, Villegas, Tres Lomas, entre otras”.

Buen presente

En este marco, el entrevistado comentó que “siempre me gustaron las motos, desde chiquito, soy muy conocido en el mundo de las motos, pero tenía que interiorizarme en repuestos porque uno conoce las motos sólo de andarlas y este mercado es distinto, hay muchos más aspectos a tener en cuenta. Hoy hace casi 17 años que comenzamos y gracias a Dios me fue bien. Los primeros tiempos fueron muy duros, de la misma manera que durante la época de pandemia. Pero, en general, puedo decir que me fue bien”, dijo antes de agregar: “Mi negocio siempre se basó en la venta de repuestos, nunca tuve mecánica. Me gusta mucho la mecánica, pero pienso que no puedo hacer las dos cosas, prefiero hacer esto bien y no hacer las cosas a medias. Así estoy bien”.

Asimismo, explicó que su dedicación al negocio es plena. “En lo que son repuestos tratamos de tener todo, por ahí se complica con el tema del dólar, con el tema de los precios, las distribuidoras que sólo te venden algo y tenés que buscar con otra distribuidora lo otro que te falta para poder cumplir con todo porque por ahí se complica el panorama”.

Dólar e inflación

Consultado sobre cómo afecta la situación económica a su actividad, Osio comentó: “No es tanto que se frena la actividad porque nosotros trabajamos mucho con mecánicos pero, en lo que sí puede complicarse es en conseguir los repuestos. La mayoría de los mecánicos están trabajando casi todos bien, pero por ahí te piden un repuesto que no podés conseguir porque no te lo venden porque no hay precios. Si yo lo tengo lo vendo, no especulo con nada. Después veo cómo hago para conseguirlo, si lo repongo o no”.

No obstante, afirmó que ya está acotumbrado a este tipo de situaciones que muy frecuentemente ocurren en el país. “No pasa siempre. Son momentos que hay que saber transitar. Después, como argentinos que somos, sobrevivimos”, comentó antes de culminar señalando que, respecto de su negocio “estamos bien así, me gustaría ser más fuertes en traer repuestos de motos más grandes, me gusta mucho la alta cilindrada pero es algo costoso. Pero me encantaría ir anexando de a poquito, hoy lo hacemos sólo por pedido. Pero en el futuro quizás se pueda dar”.