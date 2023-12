Bomberos ya está realizando el servicio de llenado de piletas

Con el objetivo de recaudar fondos, Bomberos de T. Lauquen está realizando el servicio de llenado de piletas en el comienzo de una nueva temporada de calor.

Se trata de una actividad que la institución viene llevando a cabo desde hace ya un tiempo y que en los últimos años ha experimentado una fuerte demanda.

Según el presidente de la comisión directiva de Bomberos, Juan Nappi, “la verdad es que hay mucha demanda”.

En este sentido añadió que lo que se cobra por el llenado de la pileta es el viaje, es decir el costo del flete y no el agua, y el costo del flete es de $ 30.000. “Esto nos ayuda mucho con la cuestión de recaudar fondos para el funcionamiento de la institución. Fundamentalmente este tipo de servicio lo hacemos por eso”, señaló el dirigente.

Funcionamiento

Respecto a la demanda, Nappi sostuvo que es alta “básicamente porque no hay prácticamente agua en ningún lado”. “Y esto nos afecta también a nosotros, por eso este servicio lo estamos haciendo con cuidado, porque también tenemos una bomba chica y no queremos salinizar el pozo así que más de dos o tres viajes por día no podemos hacer” indicó.

Asimismo el bombero explicó que un cisterna normal carga 15.000 litros de agua y aclaró que hay piletas que por sus dimensiones se tienen que cargar en dos días con cuatro viajes, ya que hay piletas de 60 o 70 mil litros.

Costo

Por otra parte Nappi reconoció que “hay disconformidad de algunos vecinos por el costo del servicio”. “Pero nosotros no estamos para hacer este tipo de tareas. Lo hacemos porque nos sirve para recaudar fondos que necesitamos. Y hay disconformidad porque la gente piensa que cobrás el agua, pero el agua no se cobra, se cobra el flete. Y si se te rompe, por ejemplo, una bomba te sale $ 250.000, por eso el servicio se hace, porque te permite recaudar fondos”, resaltó añadiendo: “La gente no sé si lo va a entender, porque el agua es una necesidad imperiosa pero no tendríamos otra forma de poder hacerlo si no cobramos el servicio”.

Situación económica

Por último el dirigente se refirió a la situación económica que atravesó Bomberos en el último año y destacó: “La verdad nosotros no nos podemos quejar, si bien con la última rifa no nos fue muy bien y no se vendió toda, no nos podemos quejar. Llegamos justo pero sin sobresaltos. De todas maneras este año fue bastante más complicado que los años anteriores, principalmente por la realidad económica del país, que afecta a todos y Bomberos no es la excepción”.