Bomberos y Policía contuvieron a una mujer que amenazaba con quitarse la vida en un domicilio

A través de un parte de prensa, desde Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen informaron que el domingo a las 18.25 se recibe un llamado a la guardia del cuartel central de parte de la central de emergencias 911 dando a conocer sobre “una persona que amenazaba con quitarse la vida” en un domicilio.

De inmediato se da aviso a la guardia de servicio y al lugar acude una unidad de rápida intervención a cargo del Sub Oficial Sub Ayudante Facundo Fortunoff. Y se agrega que “al arribo de la dotación se observa móvil de personal policial, informan que una persona habría provocado una fuga de gas en el interior de la vivienda y se había auto lesionado. Se procede a emplazar material de seguridad ante la posibilidad de incendio, se anulan suministros y se ingresa a la vivienda dando contacto visual con una femenina que se encontraba sentada y con una herida en una de sus muñecas. Se procede a activar protocolo de psicología en la emergencia, dando contención y ayuda a la femenina”.

Por otra parte se señala que una vez tranquilizada la persona “personal abocado a la atención pre hospitalaria procede a realizar atención y curado de las heridas provocadas. Posteriormente se procede al traslado en una ambulancia del SAME al nosocomio local Dr. Pedro T. Orellana para su correspondiente atención”.