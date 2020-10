Bomberos Voluntarios entregó $300 mil

Ayer en horas de la tarde, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen concretó la entrega de $300 mil correspondientes a un nuevo sorteo del Abono Solidario que todos los años edita esta institución local. El vecino beneficiado, en esta oportunidad, fue Roberto “Tito” Montejo quien recibió el cheque correspondiente a la citada suma de manos del presidente de la entidad, Juan Nappi.

Este último señaló: “Con el número 7.327 se hizo acreedor del premio de $300 mil (por haberlo pagado de contado) el señor ‘Tito’ Montejo, un fiel colaborador de la institución. Le decimos muchísimas gracias por la colaboración y que disfrute el premio”.

Por su parte, Montejo contó cómo se enteró de esta grata noticia. “Elba, la chica que me vendió la rifa, me llamó el sábado a la mañana, cuando yo todavía estaba en la cama, y me preguntó: ‘¿No te llamaron?’. ‘No’, le respondí. Y ella me dijo: ‘Entonces yo te voy a dar la noticia’. Así me enteré que me había hecho acreedor de $300 mil. Me hubiera gustado el premio de $1 millón, pero estos $300 mil vienen muy bien”, dijo con una sonrisa antes de comentar: “Todos los años compro la rifa. Es más, con mi familia queríamos comprar una más, pero se habían agotado. Por supuesto que pienso continuar colaborando con Bomberos”.

Consultado sobre si ya tiene pensado en qué invertir el dinero ganado, el vecino contó que “por el momento no, pero quizás pueda ser en algún viaje o en algún regalo para los nietos”.