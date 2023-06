Bomberos Voluntarios agradeció a la comunidad por las muestras de afecto

El pasado viernes se realizó en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen el tradicional festejo por el Día Nacional Del Bombero Voluntario.

En ese marco, se concretó el acto formal del que participaron todos los integrantes de la institución (personal del cuerpo activo, jefatura, comisión directiva, aspirantes, cadetes y familiares) y en el cual fueron entregadas las estrellas por los distintos años de servicio y los correspondientes ascensos.

Respecto de la primera distinción, la entidad presidida por Juan Nappi entregó la estrella por 5 años de servicio a Facundo Mazoue, Facundo Fortunoff y Raúl Ribereau. Por 10 años de servicio a Daniel Pereda. Por 20 años de servicio a Pablo Arango y Germán Gómez. Por 25 años de servicio a Gustavo Carrillo, Roberto Vera y Osvaldo Genoni. Por 35 años de servicio a Miguel Gatica.

En tanto, los ascensos fueron los siguientes: Clarisa Lazarte y Agustín Bavaud de Sub Oficial Sub Ayudante a Sub Oficial Ayudante y Héctor Villaro de Sub Oficial Ayudante Principal a Sub Oficial Ayudante Mayor.

Agradecidos

En ese marco, desde Bomberos se agradeció a la comunidad por los mensajes recibidos en su día. “En nombre de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen les queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que enviaron su saludo para nuestro personal. Sin dudas fue una jornada muy emocionante para nosotros, el cariño que recibimos por parte de cada vecino y niños que vinieron a visitarnos fue muy lindo. Sólo nos queda agradecer a todas las personas que se sumaron a los festejos, decorando su casa, negocio, institución, a los niños que trajeron sus dibujos al cuartel central y a quienes enviaron sus saludos virtuales. Muchas, muchas gracias. Estamos eternamente agradecidos a todos ustedes y este cuerpo de bomberos le devolverá el cariño que recibimos, seguiremos capacitándonos y ofreciendo un servicio más que profesional”, se expresó desde la institución a través de un comunicado.