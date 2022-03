Bomberos oficializó el ascenso de seis miembros del cuerpo activo

Se informó desde Bomberos Voluntarios que días atrás se realizó el acto formal para otorgar los ascensos 2022.

La cita tuvo lugar en el cuartel central trenquelauquense, donde estuvieron presentes la comisión directiva, jefatura, cuerpo activo, cadetes y familiares.

Luego de las palabras del jefe de cuerpo y el vicepresidente de la institución se procedió a otorgar los ascensos al personal merecedor de ese reconocimiento. Se trató de:

-Bentrovato Sebastian – Oficial Auxiliar de Escuadra.

-Villaro Héctor – Sub Oficial Ayudante Principal.

-Pereda Daniel – Sub Oficial Sub Ayudante.

-Clarisa Lazarte – Sub Oficial Sub Ayudante.

-Fortunoff Facundo – Sub Oficial Sub Ayudante.

-Bavaud Agustín – Sub Oficial Sub Ayudante.

Por último, desde Bomberos felicitaron al personal ascendido, al cual le desearon éxitos en esta nueva etapa