Bomberos intervino en el incendio de una vivienda y de un móvil policial que se encontraba en un taller

La de ayer fue una madrugada con mucha actividad para el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen el cual debió intervenir en dos incendios que se registraron en la ciudad.

El primero de ellos tuvo lugar en una vivienda de calle Carlos Casares que provocó daños totales en dicho inmueble. En tanto que, horas más tarde, los voluntarios acudieron a un incendio vehicular en calle Alsina al 700. Se trató de un móvil policial que se encontraba dentro de un taller mecánico.

Fuego

A través de un parte de prensa, desde Bomberos se informó que ayer “siendo las 2.55 se recibe un llamado a la guardia del Cuartel Central dándonos a conocer sobre un incendio de estructura en Carlos Casares 450”.

Y se agrega que “de inmediato se da aviso a todo el personal mediante alarma general y al lugar acuden dos dotaciones a cargo del sub oficial sub ayudante Daniel Pereda”.

Al arribar al lugar, detallan desde la entidad “se observa incendio generalizado en estructura, la misma destinada a casa de familia. Por lo cual se procede a realizar tareas de extinción y posterior enfriamiento del recinto y luego se realiza ventilación forzada para retirar el humo del interior”.

Los daños que se registraron fueron totales. En el lugar se trabajó en conjunto con personal policial, tránsito municipal y personal del SAME.

Móvil

En tanto que, horas más tarde, Bomberos acudió a otra emergencia que tuvo lugar en la ciudad. Según indicaron desde la institución “a las 5.10 se recibe un llamado a la guardia del Cuartel Central dándonos a conocer sobre un incendio vehicular en Alsina 750. De inmediato se da aviso a todo el personal y al lugar acude una unidad de rápida intervención a cargo del oficial auxiliar de escuadra Sebastián Bentrovato. Al arribo de la dotación se observa vehículo policial con emandación de humo del interior, la misma se encontraba en un taller mecánico. Se procede a realizar tareas de extinción y posterior enfriamiento. Se recogen datos,material y se regresa a base siendo las 5.45”.

Una vez más es para destacar el trabajo del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen que llegó rápidamente a ambos lugares para evitar que el año causado por el fuego pase a mayores.