Bomberos entregó $300 mil

Ayer en horas de la mañana Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen concretó la entrega de un nuevo premio correspondiente al Abono Solidario que la institución edita todos los años. En esta oportunidad, el vecino beneficiado fue Ariel Mendoza quien, con el número 1831, se hizo acreedor de una orden de compras por $300 mil.

El premio fue entregado por el presidente de la institución, Juan Nappi, quien agradeció la colaboración de Mendoza, vecino que recibió el premio junto a su familia. “Fue una verdadera sorpresa, porque no me lo esperaba. Uno compra el Abono para colaborar, me llamó Juan (Nappi) y lo que menos me esperaba era que sea para decirme que había ganado un premio. La verdad nos viene muy bien y con mi familia ya lo tenemos gastado porque estamos empezando a construir”, contó el vecino en diálogo con este medio antes de adelantar que continuará colaborando con Bomberos comprado los nuevos abonos.