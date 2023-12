Bomberos debió intervenir en un siniestro vial y un incendio de vehículo

Ayer en horas de la mañana se produjo un accidente vehicular en la Ruta Nacional 33 que requirió la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen.

Al respecto desde la institución señalaron que siendo las 11.15 se recibe un llamado a la Guardia del Cuartel Central dando a conocer sobre un accidente en la Ruta 33 sobre el kilómetro 330. “De inmediato se da aviso mediante alarma externa a todo el personal y al lugar acude unidad de rápida intervención y unidad de rescate/señalamiento a cargo del jefe de cuerpo Comandante Mayor Claudio Villavicencio”, indicaron.

Además se destacó: “Al arribo de la dotación se observa personal policial aguardando nuestra llegada y personas en la banquina. Se procede a realizar inspección ocular y se observa una persona femenina y un masculino en la banquina ambos con lesiones de diferentes consideraciones. Se realiza inmovilización y se les brinda atención prehospitalaria previo arribo del personal médico. En el lugar se hacen presentes dos ambulancias del nosocomio local ‘Dr. Pedro T. Orellana’ para trasladar hacia el centro de atención a las personas involucradas”.

Fuego en un utilitario

En tanto que minutos después personal del cuerpo de voluntarios acudió a otra emergencia, en esta ocasión por un incendio vehicular.

Al respecto desde Bomberos indicaron que a las 12.15 se recibe un llamado a la guardia del cuartel informando sobre un incendio vehicular en un camino lindero al acceso Rodríguez Mera. “De inmediato se da aviso al personal que se encontraba en el cuartel central y al lugar acude unidad de rápida intervención a cargo del Sub Oficial Sub Ayudante Daniel Pereda. Al arribo de la dotación se observa incendio generalizado en utilitario particular. Se procede a emplazar el material contra incendios y se realizan tareas de extinción con éxito”, informaron.