Bombero que sufrió accidente acudiendo a una emergencia afortunadamente fue dado de alta

El miércoles en horas de la tarde un bombero de nuestra ciudad sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía en su moto al cuartel debido a una alarma por un principio de incendio en una obra en construcción.

El episodio tuvo lugar pasadas las 19 en la intersección de 9 de Julio y Monferrand donde el voluntario y una pick up colisionaron. Producto del impacto el bombero fue trasladado al hospital municipal donde tras las observaciones correspondientes fue dado de alta pasadas las 22.

Situación

Respecto a lo sucedido, desde el cuartel de Bomberos de Trenque Lauquen informaron que “alrededor de las 19 se recibió una alarma por un principio de incendio en una obra en construcción de calle Presidente Irigoyen al 1300”.

Por tal motivo y como es de uso habitual, la sirena del cuartel comenzó a sonar. Fue allí cuando uno de los voluntarios, alertado por la llamada se dirigía en su moto al cuartel para sumarse a la dotación que intervendría en el siniestro. Pero en la esquina de Monferrand y 9 de Julio colisionó en su moto con una pick up”.

El joven bombero fue identificado como Alexis Ríos quien producto del accidente debió ser trasladado al hospital municipal en ambulancia. Afortunadamente no sufrió heridas de gravedad más allá de los raspones y golpes propios de un siniestro de estas características. Y luego de las observaciones de rutina en el nosocomio local fue dado de alta.

Tras el accidente y ya en su domicilio el joven bombero que sufrió el accidente se refirió al episodio en su cuenta de Facebook.

Allí Alexis expresó: “Bueno ahora sí mucho más tranquilo y después de pasar la noche bien no quería pasar por alto esto, agradecer eternamente a mis compañeros que estuvieron desde el primer momento conmigo y al personal del hospital por la excelente atención y empatía. A mis amigos que no dudaron un segundo y se acercaron hasta el hospital. Por suerte solo fueron golpes y el susto, ahora queda recuperarse. Muchas gracias a todos”.

Debate

Si bien es poco frecuente que se registren episodios similares al que protagonizó el joven bombero, tal como señalaron desde la institución, lo ocurrido abrió el debate sobre la necesidad de que personal de la entidad cuente con alguna identificación que en casos de emergencia permita a los automovilistas reconocer a los voluntarios y ceder el paso para evitar hechos como el del miércoles.