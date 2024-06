Bianco: “Kicillof es una referencia política obligada”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, visitó la ciudad balnearia de Necochea y destacó la importancia que el gobernador, Axel Kicillof, tiene en el armado de Unión por la Patria, al tiempo que vertió duras críticas hacia el presidente de la Nación, Javier Milei, a quien calificó de “mal estandapero”.

Bianco dialogó con Ecos Diarios, de aquella ciudad, y se refirió a cuál es la situación actual de Unión por la Patria en el territorio bonaerense. Al respecto, indicó que “estamos debatiendo, como corresponde”, añadiendo que “lo que se ve en los diarios y en las editoriales de política siempre dicen que hay una guerra o una tregua… yo digo que no puede haber una tregua si no hay una guerra, y hoy no hay una guerra” interna.

El peronismo

Sí aclaró que “a veces, hay distintas posiciones tácticas y opiniones e interpretaciones respecto a lo que nos pasó como fuerza política nacional y por la cual perdimos el gobierno nacional”, reflexionando que fue “una derrota dura la que sufrió nuestra fuerza política”.

“Fíjate que perdió el peronismo en total unidad, todo el peronismo o el 99% unificado, y perdimos contra un candidato (Javier Milei, de La Libertad Avanza) que no tenía estructura política, que tenía un partido que se había creado hace un año, que hace dos años era un mal estandapero en la televisión”, apuntó.

Siguiendo con su descripción del presidente, Javier Milei, afirmó que “es mal economista y, por lo tanto, mal presidente… si toda la vida fue hacer las cosas mal y tenés la gracia de ser presidente, lo vas a hacer mal”, añadiendo que “es un pésimo presidente y lo estamos viendo de manera cotidiana”.

Responsabilidad en la derrota

Retomando su análisis sobre Unión por la Patria, reafirmó que “me parece positivo que podamos debatir lo que nos pasó, en aquellas cosas que nos equivocamos y que cada uno se haga cargo de la parte de responsabilidad que tiene”.

“Nosotros (por la Provincia) formamos parte de esa fuerza política y por lo tanto tenemos una cuarta parte de la responsabilidad del fracaso del gobierno anterior”, reconoció, para apuntar luego que “cada uno tiene una cuarta parte distinta y seguramente que el presidente de la Nación (Alberto Fernández) es quien tiene esa cuarta parte más grande, pero de ahí para abajo todos tenemos una partecita, ya sea por acción o por omisión… por cosas que hicimos o por cosas que dejamos de hacer durante ese período o de opinar y debatir”.

Para Bianco, “ahora es una etapa mucho más transversal y movimentista”, en la cual “tendremos que llegar a los consensos necesarios, una base de unidad mínima del peronismo, que es algo que hemos sabido construir y que claramente no alcanza”.

“La línea de base es la unidad y a partir de ahí construir y debatir una alternativa del campo popular, que después se verán quiénes son las referencias… ahora se habla de listas y candidaturas, cosa que es muy prematura”, explicó Bianco.

Kicillof

Por último, consultado sobre el rol que el actual gobernador boanerense, Axel Kicillof, debe tener en este armado, el ministro aseveró que “(Axel) Kicillof es una referencia, que yo dije inevitable y me señalaron y dijeron que diga natural… no importa, es inevitable y/o natural… pero es el gobernador y la responsabilidad institucional más grande que tiene es gobernar la provincia”.

“La provincia es la más grande de la Argentina… mayor en todo, en lo bueno y en lo malo”, dijo, por lo que afirmó que “por lo tanto, es natural e inevitable que Kicillof sea una referencia política obligada, aunque eso no quiera decir que hoy sea candidato a nada o esté buscando algo… eso es otra discusión que es prematura”. (DIB)