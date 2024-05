Belasteguín se despidió del pádel profesional en Argentina

El mejor jugador de la historia del pádel, el pehuajense Fernando Belasteguín, disputó su último torneo profesional en Argentina. Fue en el Premier Padel Mar del Plata.

“Bela” y Juan Tello se despidieron de Mar del Plata. Cayeron en cuartos de final ante Agustín Tapia y Arturo Coello.

Precisamente han sido dos de sus excompañeros y alumnos más aventajados, Agustín Tapia y Arturo Coello, los que ponían fin al torneo de “Bela” y Tello en Mar del Plata.

Hasta la última pelota pelearon por prolongar el último torneo del pehuajense en su tierra, pero no pudieron con Tapia y Coello, que en poco más de una hora sacaban el billete para semifinales por un marcador de 6-3 6-1.

En la entrevista post partido, Agus y Arturo invitaban a “Bela” para que se uniera y se despidiera del público. «Cuando empecé a jugar los Nº1 eran Lasaigues y Gattiker, una pareja que nos enseñó muchísimo a los que veníamos de atrás y hoy me voy del último torneo de Argentina, además se da la casualidad que debuté en febrero de 1995 acá en Mar del Plata y juego mi último torneo acá. Lo dije ayer, estos dos que tengo acá al lado (Tapia y Coello) son dos fenómenos y yo solo los tuve que acompañar. Si no hubiera sido por ellos hubiera sido imposible que hubiera tenido un final de carrera como el que tuve. Me voy con una tranquilidad muy grande, aunque sé que el domingo el torneo me quiere hacer un homenaje y voy a estar acá y voy a hablar con todos, pero hoy me voy feliz. Parece que fue un cuento poder jugar mi último partido en Argentina con Agus y con Arturo, que no solamente los quiero yo, los quiere toda mi familia, y me voy muy contento», apuntó el “Boss” con lágrimas en los ojos.

Belasteguín es el único jugador que se mantuvo 16 años como N° 1 de un ranking individual.

Fuente: Diario Noticias.