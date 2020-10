Barrio Alegre entregó el departamento y presentó las características del nuevo Abono Insuperable

Ayer por la mañana, el Club Barrio Alegre concretó la entrega del premio final del Abono Insuperable que todos los años edita la institución “celeste” y, seguidamente, realizó la presentación formal de la nueva versión que, a causa de los cambios obligados a realizar a causa de la pandemia de Covid y las medidas de aislamiento social, la misma se desarrollará con características particulares.

En lo que respecta a la entrega del premio, cabe recordar que la persona beneficiada fue Rodolfo H. Peters, de la vecina localidad de América, quien, con el número 9366, se hizo acreedor de un departamento ubicado en avenida San Martín al 200.

“Ya está prácticamente listo en su interior y faltan sólo algunas cuestiones externas”, contó el presidente de Barrio Alegre, Miguel Reparaz, en referencia al estado del inmueble el cual se encuentra en un edificio en construcción, pero muy próximo a ser culminado.

“Para nosotros que saliera (el ganador del departamento) en el primer sorteo fue una satisfacción y un problema menos. La verdad que en este Abono salieron el 95% de los premios. Eso es muy importante”, destacó el dirigente antes de realizar la entrega de las llaves del inmueble al ganador.

Alegría

Por su parte, el propio Peters expresó ante la prensa su alegría por el premio recibido. “La verdad que fue una sorpresa, me levanté un domingo como cualquier otro, recibí un llamado de un señor que no conocía y me dio la grata noticia” dijo.

Y añadió: “Hace como 20 años que compro la rifa porque tiene muy buenos premios. Por esa razón se la recomiendo a todos, cuesta, pero finalmente llega la satisfacción. Estoy agradecido que al final del camino pude ganar algo”.

Nuevo abono

Seguidamente, Reparaz realizó la presentación formal del nuevo Abono Insuperable que podrá comenzar a ser adquirido los primeros días de noviembre. “Tiene características muy particulares debido a la situación que hoy tenemos y que es de público conocimiento. Es un Abono un poco más corto y con importantes premios en efectivo. También tiene algunas características para destacar como un premio especial en el mes de febrero el cual, si se paga en efectivo, tiene otro valor. En noviembre, en tanto, el premio final, que es de $2 millones, también sale sí o sí al igual que el primer premio. La cuota es bastante más baja que la que estábamos cobrando, de $650”, dijo antes de agregar que “los premios son progresivos, empiezan desde $200 mil, terminan en $500 mil y el último es de $2 millones”.

Por otro lado, el presidente de Barrio Alegre explicó que “los descuentos se van a seguir ofreciendo en las actividades que estén funcionando en la institución”. “Ahora la gente que juega al pádel, al tenis o que practican otras actividades tienen ese descuento. Y después, vamos a suponer que gracias a la aparición de la vacuna o porque la situación está controlada, ya podemos utilizar el cine, también tendrá el descuento. Ahora, para esta función del Autocine y las que sigan, ese descuento también va a estar” explicó, añadiendo: “Claro que hay cosas que casi hemos descartado como la pileta y el camping que en este momento suena raro poder llegar a utilizarlas, pero nunca se sabe. Quizás pasa algo positivo y podemos funcionar como lo veníamos haciendo”.

Por último, expresó que este Abono “es para pasar el temporal, pero la idea es siempre hacer un abono importante con artistas porque es el sello de la institución”.