Barragán y Araneo: Palabras de los ganadores en Reyes

La 55° edición del Maratón de Reyes “Camilo Martino” dejó mucho por contar. Hoy repasamos las palabras de los dos ganadores, Lautaro Barragán el más rápido de la clasificación general y Pamela Araneo, la dama más veloz que por segunda vez consigue el triunfo en esta mítica carrera. Ambos dialogaron con La Opinión tras la prueba, en ese momento en que la adrenalina y la emoción están a flor de piel y contaron cómo fueron sus sensaciones luego de los 7.500 metros de carrera.

Además, repasamos los resultados oficiales de la modalidad virtual del Maratón de Reyes (ver tablas), cita que tuvo lugar entre sábado y domingo, y que contó con corredores de todo el mundo siendo parte de la prueba.

Lautaro Barragán fue el dueño de esa mañana de domingo. El que se llevó todos los elogios, aplausos y abrazos. Sin dudas, el juvenil atleta de sólo 18 años inició el 2021 de la mejor manera, consiguiendo su mejor triunfo. Barragán llegó a esta carrera siendo uno de los tres candidatos, por detrás de Rubén Schejtman y Marcos Gómez Kistner. Sabía que para ganar debía hacer una carrera inteligente, aguantar el ritmo y esperar su momento para atacar. En el 2020, en la 54° edición de Reyes, Barragán se había subido al tercer escalón del podio, por detrás de Rubén Schejtman y Alexis Morales. Durante la pandemia y cuarentena siguió entrenando, fue bien acompañado en ciertos testeos por los propios Gómez Kistner y Schejtman, y llegó a este 2021 sabiendo que tenía con qué dar batalla. La definición fue intensa, esperada y aplaudida.

“Tremendo sprint”

Barragán corrió su mejor carrera. Esta vez decidió aguantar el ritmo propuesto por Schejtman y Gómez Kistner, a la espera de los metros finales. La situación cambió cuando, luego de los 3.000 metros, Rubén Schejtman, debido a una molestia, debió bajar su ritmo. “Se empezaron a sentir mucho los cambios de ritmo subiendo por la calle Tala, pero sabía que tenía que aguantar. Los nervios me mataban, estaba muy ansioso, no lo puedo creer todavía”, dijo Lautaro minutos después de arribar a meta.

“Cuando volvíamos, ya en la recta, pensé que el final iba a ser diferente, con Rubén tirando porque él es el mejor de los últimos años, pero se dio un final intenso con Marcos. La gente me levantó un montón, me alentó mucho y me hizo aguantar hasta el final. Lo seguí a Marcos y sabía que él iba a hacer un cambio de ritmo, no lo puedo creer, fue muy áspero ese final, un tremendo sprint el que hicimos, muy intenso”.

El tiempo final de Barragán fue de 24’55’’ mejorando considerablemente su marca del 2020, donde había logrado 26’03’’. Sin dudas, un gran crecimiento apoyado por un constante entrenamiento que tiene a su familia detrás y a los propios “rivales” como guía.

Volver a correr

“Como atleta te rompés y te volvés a hacer de vuelta. Fue comenzar todo de cero. Dije borrón y cuenta nueva”, fueron algunas de las frases más importantes de Pamela Araneo tras la victoria del domingo. Más allá del ocasional triunfo, para Araneo (y el resto de los competidores) el premio fue volver a correr.

“Había una gran incertidumbre para ver si se podía correr o no, si nos dejaban correr. Creo que todos venimos algo bajoneados, con muy poca motivación”. Araneo volvió a ganar en Reyes, como lo había hecho en el 2017. Pero su 2020 fue difícil. “Gracias a Leticia Llaneza que me ayudó y me dio la confianza para volver a entrenar y a Rubén Schejtman, que cuatro semanas antes empezamos a hacer entrenamientos rápidos. Para mí fue volver de cero. Había arrancado el año en Cachi para los 42 kilómetros y tuve que dejar todo por la pandemia. No se puede después volver a correr rápido de un día para el otro, fue un nuevo comienzo. Yo a Reyes la iba a correr estando lerda o rápida. Es una carrera que hay que correr y más con este contexto. Mucha gente se quedó afuera, pero era el protocolo y es entendible”.

Sin rivales de peso, entre las damas Araneo salió a correr a los hombres. “Sabía que muchas chicas se habían bajado así que salí a correr a los chicos, pude hacer una linda carrera”. Para Araneo el objetivo esta vez vuelve a ser Santa Rosa, en el mes de abril, pero irá enfocada a los 21 kilómetros.

La virtual

La modalidad virtual también estuvo presente y de gran manera. Tanto sábado y domingo, atletas de todo el mundo compitieron en los 7.500 metros. Fueron 68 damas y 94 caballeros, con gran presencia de corredores de la zona, como Bragado, los más numerosos, y una atleta de Alemania. En Damas, se impuso Gabriela Marino de Bragado y en Caballeros lo hizo Lucas Negro, de Puán. Entre los locales, Natalia Cernuda fue la mejor y Hugo González el destacado.

Como es habitual, los corredores debieron correr y justificar sus tiempos por medio de alguna aplicación de celular y reloj inteligente. Varios de ellos le pusieron color a sus dorsales, disfrutaron de la mañana o la tarde en la ciudad, y fue así que en varios puntos se pudo ver a los atletas corriendo con sus números en el pecho. Además de los mayores, también participaron los más pequeños, en distintos metros de carrera y los juveniles en 3.000 metros.

Caballeros virtual

1º Lucas Negro Puan 25’28’’

2º Facundo Brescia Ayacucho 26’05’’

3º Rodrigo Hernández Garré 26’08’’

4º Ignacio Muñoz Bragado 26’20’’

5º Hugo González T. Lauquen 26’26’’

6º Federico Giacobini Bragado 27’09’’

7º Ramón Sosa Salazar 27’30’’

8º David Rodríguez Bragado 28’24’’

9º Germán Menese Bragado 28’32’’

10º Manuel Amicone T. Lauquen 28’34’’

15º José Goicoechea T. Lauquen 29’42’’

17º Facundo Cervera T. Lauquen 29’53’’

20º Diego Lasca T. Lauquen 30’20’’

30º N. P. Córdoba T. Lauquen 31’55’’

32º Maximiliano Tiero T. Lauquen 31’59’’

34º Valentín Moronta T. Lauquen 32’33’’

37º Martín Tiero T. Lauquen 32’50’’

38º Antonio Pablo T. Lauquen 32’52’’

44º Fernando Demaria T. Lauquen 33’28’’

52º Martín Irrazabal T. Lauquen 34’13’’

53º Juan Cereigido T. Lauquen 34’13’’

54º Cristian Noya T. Lauquen 34’32’’

66º José Sala T. Lauquen 37’15’’

68º Jorge Costa T. Lauquen 38’01’’

71º Sebastián Peña T. Lauquen 39’46’’

75º Alejandro Crespo T. Lauquen 41’17’’

76º Juan Franco T. Lauquen 41’48’’

79º Antonio Mosqueira T. Lauquen 42’23’’

80º Facundo García T. Lauquen 42’38’’

81º José Ferreira T. Lauquen 43’39’’

84º Héctor Díaz T. Lauquen 44’13’’

85º Víctor Velázquez T. Lauquen 44’26’’

86º Juan Goro T. Lauquen 44’26’’

87º Oscar Palacios T. lauquen 44’43’’

88º Pedro Cabrera T. Lauquen 46’01’’

91º Roberto Robles T. Lauquen 49’44’’

92º Sebastián Ramos T. Lauquen 50’19’’

94º Fernando Arzu T. Lauquen 57’32’’

Damas virtual

1º Gabriela Marino Bragado 31’28’’

2º Florencia Acosta Olavarría 32’17’’

3º Natalia Cernuda T. Lauquen 33’04’’

4º Ana Padellini Tandil 33’41’’

5º Verónica Guerrero Bragado 34’16’’

6º Francisca Moreira T. Lauquen 35’00’’

7º Ruth Cora Avila La Plata 35’04’’

8º Laura Burcaizea F. Olavarría 35’27’’

9º Celeste Quiroga T. Lauquen 35’48’’

10º Andrea López G. Pico 35’57’’

13º Teresa Testardini T. Lauquen 36’41’’

14º Brenda Rossi T. Lauquen 36’51’’

18º María Tello T. Lauquen 38’37’’

19º Jimena Zanollo T. Lauquen 38’46’’

20º Valeria Benito T. Lauquen 39’01’’

21º Fabiana Ramos T. Lauquen 39’20’’

22º Evangelina Angeli T. Lauquen 39’38’’

25º Romina Ramos T. Lauquen 39’51’’

27º Victoria Álvarez T. Lauquen 39’59’’

28º Celeste Álvarez T. Lauquen 40’21’’

29º C. Geoghegan T. Lauquen 40’23’’

33º Amelia Holstein T. Lauquen 42’07’’

35º Mónica Anocibar T. Lauquen 42’17’’

37º Silvina Navarro T. Lauquen 42’34’’

38º Luciana Firmapaz T. Lauquen 43’16’’

40º Fernanda Yarza T. Lauquen 43’44’’

44º Andrea Laconich T. Lauquen 44’25’’

46º Tatiana Demaria T. Lauquen 45’05’’

50º Soledad Lombroni T. Lauquen 46’16’’

52º Estefanía Montejo T. Lauquen 46’42’’

53º Verónica Di Rosa T. Lauquen 47’02’’

54º Corina Labora T. Lauquen 47’31’’

59º Patricia Kistner T. Lauquen 49’02’’

62º Stefhanie Álvarez T. Lauquen 55’42’’

63º Florencia Cabral T. Lauquen 56’33’’

64º Agustina Kessler T. Lauquen 56’43’’

65º Liliana Piras T. Lauquen 57’32’’

66º C. Manchafico T. Lauquen 1h00’06’’

67º J. Rindlisbacher T. Lauquen 1h05’00’’