Balance de un año de gestión en la presidencia de la Sociedad Rural

Días arás la Sociedad Rural de Trenque Lauquen realizó en asamblea la renovación de los mandatos en la mitad de los cargos de su comisión directiva, no renovándose la presidencia, ya que a Alejandra Santamarina le queda un año más de mandato, en tanto, los cargos cuyos plazos culminaban se renovaron con los mismos nombres.

Sin cambios, la comisión continúa teniendo como presidente a Santamarina; Vicepresidente Adrián Renon; Secretaria Stephanie Servieres; Tesorero Jesús Sola; Vocales Titulares Ignacio Kovarsky, Bernardo Costa, María Inés Cereigido, Facundo García Eyherabide, Facundo López, María Victoria Marengo, Fernando Paso, Francisco Rojo, Marcos Cardini Zar y Fernando Giacobbe; Vocales Suplentes Dolores Calvet, Nicolás Gasparini, Tomás Pereda y Mercedes Prado.

Por otro lado, la presidente Alejandra Santamarina va a cumplir en cuatro días un año de trabajo al frente de la comisión de la SRTL, institución que este año llegará a su centenario, y en ese marco la dirigente hizo un balance en diálogo con La Opinión.

“Ha sido más que positivo este primer año de trabajo. Prácticamente fue un año de aprendizaje, pero, no me canso de decirlo, tengo un equipo atrás que me acompaña, me respalda y con el que estamos trabajando codo a codo en un montón de actividades, porque si bien este 2024 estamos bastante abocados a la celebración de los cien años, a la par van pasando otras cosas, cuestiones gremiales, caminos, cosas del día a día, y siempre hay algún miembro de la comisión trabajando en algún tema, y para mí es muy importante tener un equipo atrás que me da una mano y está al pie del cañón, trabajando a la par, desde la comisión directiva a las chicas de administración. Siempre digo que es un gran equipo”, resaltó Santamarina, quien asumió su cargo el 26 de junio del año pasado.

Centenario

Respecto a cómo está viviendo el año tan particular que afronta la Rural local, camino a su centenario, la dirigente señaló: “Para mí fue un gran descubrimiento haber abierto el archivo, porque es la primera vez que yo estoy en la apertura de un archivo de una institución como esta. Es algo que te abre la cabeza de una manera mágica el poder entender el funcionamiento de las instituciones desde sus inicios, y no sólo la Rural, porque en aquella época nacieron también la Cámara de Comercio, la Clínica y otras instituciones fundamentales. Es muy interesante volver a vivir todo lo que pasó hace cien años. Y para mí además es un hito histórico poder celebrar los cien años de una institución presidiéndola y con todas las actividades que se fueron originando alrededor de eso, en interrelación con otras entidades, conociendo un montón de gente. Es muy lindo transitar este año de festejos”.

Además repasó la extensa agenda de actividades con el fin de festejar un aniversario tan particular que se ha planteado para este 2024 y parte del 2025 desde la SRTL. “Hicimos una muestra de fotos del archivo de la Rural en el marco del aniversario de Trenque Lauquen. Hemos hecho un torneo de golf con la gente del Golf Club, y una charla sobre conservación de documentos históricos con Inés Maya. Estamos intentando hacer en lo posible actividades con otras instituciones. Hay algunas ya encaminadas para los próximos meses, y otras que se están viendo y conversando. Vamos a hacer una exposición de Angus con cabañas locales y habrá más”, comentó la entrevistada.

Y a esto añadió: “Otra iniciativa muy interesante dentro de las actividades en el marco de los cien años es que el año que viene vamos a presentar un libro que se está escribiendo durante todo este 2024 a raíz de que abrimos el archivo, para plasmar toda esta historia de estos cien años, y eso va a ser muy interesante. Tener un libro contemporáneo reuniendo lo que hay en archivo y otros materiales, para mí es algo maravilloso”.

Agenda

Por otra parte, también se sigue trabajando en torno a problemáticas que afronta el campo y otras cuestiones gremiales. “Uno de los principales temas a nivel gremial que tenemos es la candidatura de Ignacio Kovarsky a presidente de Carbap, la gremial que a nosotros nos representa a nivel nacional. Hace cerca de 30 años Trenque Lauquen tuvo un candidato a presidente de Carbap, y este seria el segundo candidato que tiene Trenque Lauquen en algo más de tres décadas, eso es muy importante, y sobre todo que sea Ignacio, una persona sumamente preparada para esto. Como Rural estamos muy orgullosos”, afirma Santamarína.

Además, indicó que “siempre se está trabajando con la Municipalidad a la par en el tema caminos rurales, emergencias, luego de un año de mucha sequía, y en lo que surja se está al pie del cañón”.

Sin dudas, se transita un año especial para la SRTL, de gran trabajo, que ya ha dejado mucho, y que dará aún más, con Alejandra Santamarina al frente, al menos hasta mediados del 2025.